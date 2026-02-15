رنا سماحة تكشف كواليس مشاركتها بمسلسل حق ضايع| خاص

كشفت الفنانة رنا سماحة، كواليس مشاركتها في مسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقالت رنا سماحة، في لقاء مع موقع صدى البلد الإخباري: «أنا طبعاً عايزة أقول إن أنا سعيدة جداً بعودة قطاع الإنتاج لأن من وأنا صغيرة متربية على شغل قطاع الإنتاج كلنا تقريباً فعايزة أقول لهم عودة حميدة وحمد الله على سلامة وشرف كبير جداً لي مشاركتي في رمضان 2026 تكون مع قطاع الإنتاج».

وحول شخصيتها بمسلسل حق ضايع، أضافت رنا سماحة: «أنا يعمل شخصية اسمها شويكار مش عايزة أحرق لكم تفاصيل الشخصية لإنها شخصية مختلفة وفيها تركات كده مهمة ولكن أنا في المسلسل اسمي شويكار».

مسلسل حق ضايع

مسلسل "حق ضايع" بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين أمين، لوسي، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، ملك قورة، رنا سماحة، تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم، اخراج محمد عبدالخالق، يشرف على الإنتاج اسلام فؤاد سليم.

إن عودة قطاع الإنتاج بماسبيرو مرة أخرى تأكيد على دور ماسبيرو التاريخي في تشكيل وجدان وعقل المصريين وتأكيد على دوره الوطني في الحفاظ على الهوية المصرية والقيم ومحاربة الأفكار المتطرفة على كافة المستويات