سكان العمرانية يطالبون بالتدخل السريع لحماية أسرهم عقب انفجار فرن عيش

شكا سكان منطقة العمرانية الغربية من تهديد سلامتهم وسلامة ذويهم بعدما عاشوا لحظات من الرعب اثر حدوث انفجار داخل فرن عيش بشارع العروبة المتفرع من شارع خاتم المرسلين أمام شركة تليمصر وبجوار البنك الاهلى فرع العمرانية وأكاديمية الفنون وتحديدا أمام مسجد المنوفي، وذلك أثناء تواجد عدد من العمال داخل الفرن، دون وقوع إصابات.

وتسببت الواقعة في حالة من الذعر الشديد والقلق بين أهالي المنطقة، وفق ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والانتقال إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

وطالب عدد من السكان سرعة التدخل خاصة وأن الحادث تم ليلا فى وقت لا تعمل به الافران مطالبين من محافظة الجيزة ووزارة التموين وجميع الجهات المختصة ظبط منظومة المخابز بالمنطقة متسألين لماذا يتم عمل افران للعيش البلدى اوقات الليل ..وقبيل الفجر ..ولماذا تعمل والناس نيام ؟ !!

وأكدت الجهات المختصة ضرورة التأكد من مدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة داخل المنشأة، مع فتح تحقيق عاجل لمحاسبة أي مقصر أو مخالف تثبت مسؤوليته عن الواقعة، منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين والعاملين.

وطالب عدد من الأهالي بتكثيف الحملات التفتيشية على الأفران بنطاق العمرانية، وإجراء مراجعات دورية لاشتراطات السلامة المهنية، لضمان حماية المواطنين والعاملين وتفادي وقوع حوادث مماثلة مستقبلًا.