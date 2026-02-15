ضبط المتهم بطــ.عن سيدة خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى أسوان

تمكن رجال المباحث بمركز إدفو شمال أسوان من ضبط المتهم بطعن سيدة بآله حادة بسبب خلافات الجيرة مما أدى إلى إصابتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت وحدة مباحث مركز شرطة إدفو شمال أسوان برئاسة الرائد محمد الهاين، رئيس المباحث بلاغ يفيد بنشوب مشاجرة بقرية المحاميد مما أسفر عن إصابة سيدة بآلة حادة ونقلها إلى المستشفى.

مشاجرة

انتقلت قوة المباحث إلى مكان الواقعة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتبين بالتحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بينهم ، وهم أبناء عمومة وجيران فى نفس القرية ، وتصاعدت المشاجرة فيما بينهم حتى طعن أحدهم سيدة بآلة حادة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال مباحث مركز شرطة إدفو شمال أسوان من القبض على المتهم بطعن السيدة على إثر المشاجرة التى دارت فيما بينهم.