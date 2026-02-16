قدم الشيف شربيني مقدم برنامج “الشيف”، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل قوارب البطاطس بالدجاج والمشروم، فهي من الأطباق الرئيسية اللذيذة التي يمكنك تطبيقها وتقديمها لأفراد أسرتك.

مقادير قوارب البطاطس بالدجاج والمشروم



● بطاطس قوارب

● صدور دجاج مكعبات

● بصل

● ثوم

● كرات

● كرفس

● زعتر

● روزماري

● مشروم

● بصل أخضر

● فلفل ألوان

● صلصة طماطم

● طماطم مفرومة

● فلفل حار

● مكعب مرق

● ملح وفلفل

● بهارات

● جنزبيل

● زيت زيتون

● جبنة موتزاريلا على الوجه

طريقة تحضير قوارب البطاطس بالدجاج والمشروم



تشوح صدور الدجاج مع البصل والثوم ثم يضاف الكرات والكرفس والزعتر.

يضاف كل الخضار والمشروم والبهارات ويقلب الخليط جيدا.

تشكل البطاطس إلى قوارب ثم تقلى في الزيت.

يضاف إليها الحشوة والجبنة الموتزاريلا على الوجه، وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.