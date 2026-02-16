قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجدد الجدل حول وفاة جيفري إبستين بعد الكشف عن ملايين الوثائق الجديدة
قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق
دعاء الفجر للرزق 28 شعبان.. كلمات مستجابة بعد الصلاة
تبدأ من 65 ألف ريال.. أسعار ومواصفات إم جي ZS في السعودية
فورد تقدم يريتوري موديل 2026.. لعشاق السيارات الأمريكية
بينها شخصيات بارزة عالميا.العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 اسم في ملفات إبستين
هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان
مي كساب: لا أخشى الحسد على أولادي وعدم ظهورهم احتراما لاختيارهم.. فيديو
الرئاسة الأوكرانية: الوفد في طريقه إلى جنيف لجولة جديدة من مفاوضات هدنة الطاقة
وزير الخارجية الإيراني يصل جنيف لاستئناف المفاوضات النووية مع أمريكا
سعر أعلى سعر دولار اليوم 16-2-2026
محاكمة 25 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل قوارب البطاطس بالدجاج والمشروم

قوارب البطاطس بالدجاج والمشروم
قوارب البطاطس بالدجاج والمشروم
هاجر هانئ

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج “الشيف”، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل قوارب البطاطس بالدجاج والمشروم، فهي من الأطباق الرئيسية اللذيذة التي يمكنك تطبيقها وتقديمها لأفراد أسرتك.

مقادير قوارب البطاطس بالدجاج والمشروم


● بطاطس قوارب

● صدور دجاج مكعبات

● بصل

● ثوم

● كرات

● كرفس

● زعتر

● روزماري

● مشروم

● بصل أخضر

● فلفل ألوان

● صلصة طماطم

● طماطم مفرومة

● فلفل حار

● مكعب مرق

● ملح وفلفل

● بهارات

● جنزبيل

● زيت زيتون

● جبنة موتزاريلا على الوجه

طريقة تحضير قوارب البطاطس بالدجاج والمشروم


تشوح صدور الدجاج مع البصل والثوم ثم يضاف الكرات والكرفس والزعتر.

يضاف كل الخضار والمشروم والبهارات ويقلب الخليط جيدا.

تشكل البطاطس إلى قوارب ثم تقلى في الزيت.

يضاف إليها الحشوة والجبنة الموتزاريلا على الوجه، وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

