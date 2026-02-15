قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية
تعرف على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية
مورينيو في المستشفى قبل مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد
الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
بعد إعلان محافظ الغربية ضبط أطنان من السلع الفاسدة.. اعرف عقوبة غش الأغذية
مرأة ومنوعات

قبل رمضان .. كيفية شراء واختيار التمر

التمر
التمر
هاجر هانئ

مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، يعتبر التمر  طعام شائع معروف بفوائده الصحية، وهو عنصر أساسي في العديد من الموائد العربية خلال هذا الشهر الكريم،  مع وجود العديد من الأنواع المختلفة من التمور في السوق، قد يكون من الصعب اختيار النوع المثالي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه عند شراء التمر ؟

اللون والشكل:

أحد أهم العوامل في اختيار التمر هو النظر إلى اللون والشكل. عادة ما يكون التمور الطازجة لونا موحدا وغنيا، إما بني داكن أو ذهبي، اعتمادا على نوع التمر. إذا لاحظت أي تغير في اللون أو بقع داكنة غير عادية، فقد تكون التواريخ قديمة أو غير ناضجة.

التمور الجافة: إنها أكثر صلابة ولها لون أغمق.
التمور الناعمة: تميل إلى أن تكون بنية ذهبية أو كهرمانية اللون.


الملمس:

يجب أن تكون  ناعمة ولكنها ليست لزجة، إذا كانت التمور لزجة جدا أو تحتوي على رطوبة زائدة، فقد تكون قديمة أو تم تخزينها بشكل غير صحيح. الملمس الجيد يعني أن التمور محفوظة جيدا وتحتوي على الكمية المناسبة من السكريات الطبيعية.

التمور الجافة: لها نسيج ثابت وليست صلبة بشكل مفرط.
التمور الناعمة: ناعمة الملمس دون أن تكون لزجة أو رطبة.


الرائحة والنضارة:

عند شراء التمور، تأكد من عدم وجود رائحة كريهة أو تظهر أي علامات على العفن. التمور الطازجة لها رائحة خفيفة وطبيعية تشبه السكر أو الكراميل، وهي خالية من الروائح الحامضة أو الغريبة.

المصدر: tomorna.

