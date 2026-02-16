برئاسة شريف باشا.. انطلاق مناقشات لجنة الصحة لدعم الحماية الاجتماعية

انطلقت منذ قليل أعمال لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف باشا رئيس لجنة الصحة، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025، بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية.

وكانت الجلسة العامة أحالت القرار في 2 أبريل الجاري إلى اللجنة المشتركة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، تمهيدًا لعرضه على المجلس.

ومن المقرر أن تتناول المناقشات الأبعاد الصحية والاجتماعية للاتفاقية، ومدى إسهامها في تعزيز مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ما يتعلق بتمويل الخدمات العلاجية، ودعم برامج الرعاية الصحية، وتحسين كفاءة الإنفاق داخل القطاع الصحي.

كما تبحث اللجنة الجوانب الاقتصادية والتمويلية المرتبطة بالتعديل، وانعكاساته على استدامة برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب آليات المتابعة والرقابة لضمان توجيه الموارد بما يحقق الأهداف التنموية المتفق عليها.

ويأتي انطلاق هذه المناقشات في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وحرص لجنة الصحة على تعزيز التكامل بين السياسات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.