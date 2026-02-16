قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برئاسة شريف باشا.. انطلاق مناقشات لجنة الصحة لدعم الحماية الاجتماعية

اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب
اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

انطلقت منذ قليل أعمال لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف باشا رئيس لجنة الصحة، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025، بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية.

وكانت الجلسة العامة أحالت القرار في 2 أبريل الجاري إلى اللجنة المشتركة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، تمهيدًا لعرضه على المجلس.

ومن المقرر أن تتناول المناقشات الأبعاد الصحية والاجتماعية للاتفاقية، ومدى إسهامها في تعزيز مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ما يتعلق بتمويل الخدمات العلاجية، ودعم برامج الرعاية الصحية، وتحسين كفاءة الإنفاق داخل القطاع الصحي.

كما تبحث اللجنة الجوانب الاقتصادية والتمويلية المرتبطة بالتعديل، وانعكاساته على استدامة برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب آليات المتابعة والرقابة لضمان توجيه الموارد بما يحقق الأهداف التنموية المتفق عليها.

ويأتي انطلاق هذه المناقشات في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وحرص لجنة الصحة على تعزيز التكامل بين السياسات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حكومة جمهورية مصر العربية الوكالة الفرنسية للتنمية دعم قطاع الحماية الاجتماعية برامج الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

توروب

إعلامي: يحق لـ الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم دون شروط جزائية

ترشيحاتنا

مسلسل الفهلوي

قبل إذاعته في رمضان.. «نجوم إف إم» تحتفل بـ«الفهلوي» لـ أحمد عز

كلرولين عزمي

أول ظهور لكارولين عزمي بعد إصابتها في ليفل الوحش

بوستر مهرجان العراق لسينما الشباب

إطلاق الملصق الرسمي للدورة الثانية لمهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب

بالصور

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد