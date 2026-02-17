قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
محافظات

بدء التشغيل التجريبي لأحدث اليخوت السياحية من إنتاج شركة قناة السويس للقوارب

الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اكتمال أعمال التجارب والتسليم للقاطرتين "عزم 3" و"عزم 4" بقوة شد 90طن وإبحارهما من سفاجا إلى قناة السويس تمهيداً لإنضمامهما لأسطول الهيئة.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال بناء الوحدات البحرية المختلفة التي يتم بناؤها لصالح الهيئة بسفاجا بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وكان في استقبال الفريق أسامة ربيع، مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، بحضور عدد من قيادات الهيئة والشركة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وتحديث الأسطول البحري للهيئة.

والقاطرتان الجديدتان بأبعاد متماثلة، حيث يبلغ طول القاطرة الواحدة 32 متراً وعرضها 13.5 متراً وغاطسها 6 أمتار، وتصل سرعتها إلى 12 عقدة، بقوة شد ٩٠ طنا.

وخلال جولته، تابع رئيس الهيئة بدء التشغيل التجريبي لليخت السياحي الجديد ضمن خط إنتاج اليخوت السياحية الفاخرة بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، واطلع على معدلات إنجاز ثلاث لنشات رحلات يتم بناؤهم بمصنعي الفايبر جلاس بالتوازي مع استكمال أعمال تجهيزات المصنع.

كما تابع استكمال أعمال تجهيز مصنعي الفايبرجلاس حيث بدأت أعمال توريد مجموعة من ماكينات تقطيع وتشكيل الأخشاب وفقاً للتكنولوجيا الأحدث عالمياً بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بالمنطقة الحرة بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وتعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال التوسعات الجديدة بالترسانة طبقاً للمخطط.

وخلال زيارته، حرص رئيس الهيئة على متابعة سير العمل والتعرف على مستجدات أعمال بناء 6 قاطرات من طراز " عزم" من سلسلة تضم 10 قاطرات يتم بناؤها لصالح الهيئة حيث تم الانتهاء من أعمال بناء وتسليم أربع قاطرات بالفعل.

كما وجه الفريق ربيع بسرعة إنهاء أعمال تجميع البلوكات لقاطرتين إضافيتين "عزم 11" و"عزم 12" يتم بناؤهما للبيع للخارج والمقرر تدشينهما يناير 2027 .

واطلع الفريق ربيع على مستجدات أعمال بناء سفينتي الصيد أعالي البحار "رزق 2" و"رزق 3"حيث تم الانتهاء من أعمال بناء البدن، ويجرى العمل حالياً لاستكمال أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية واستلام مهمات التوريد للرفاصات والماكينات من شركة ABC البلجيكية.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس قطعت خطوات جادة نحو توطين صناعة الوحدات البحرية  تحت شعار "صنع في مصر" والعمل على إعادة الريادة للترسانات الوطنية من خلال العمل المشترك والتعاون مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بالإضافة إلى زيادة حجم أعمال شركات وترسانات الهيئة بما يُمكن معه تلبية احتياجات القناة والموانئ المصرية وفتح أسواق للتصدير الخارجي.

من جانبه، أوضح مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أن الشركة شهدت طفرة كبيرة في حجم أعمالها بفضل الشراكة مع هيئة قناة السويس والتي مكنتها من التوسع في مشروعات البنية التحتية وتعزيز إنتاجية الشركة واكتساب خبرات جديدة لبناء مختلف الوحدات البحرية.

واختتم الفريق ربيع جولته بتوجيه التحية للعاملين بالشركة وحثهم على بذل مزيداً من الجهد لتنفيذ خطط التوسعات الطموحة وتسليم الوحدات البحرية المُتعاقد عليها وفقاً للجدول الزمني المُحدد.

