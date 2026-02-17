استمرار فتح باب التقديم لمبادرة رواد العمل السكانى للطلاب بالوادي الجديد

أعلنت وحدة السكان بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، عن إطلاق مبادرة روّاد العمل السكاني وذلك بهدف تشجيع ثقافة العمل التطوعي لدى طلاب المدارس، وبناء جيل واعٍ قادر على المشاركة الإيجابية في القضايا السكانية والمجتمعية، وعلى من يرغب في المشاركة، يُرجى تسجيل البيانات من خلال رابط التسجيل المنشور على صفحة الوحدة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تمهيدًا لإجراء مقابلة شخصية مع رئيس وحدة السكان، وسيتم اختيار أفضل العناصر المتطوعة، وتدريبهم وتأهيلهم، واعتمادهم رسميًا.

- شروط الانضمام للمبادرة:

وتضمنت شروط التقديم أن يمتلك الطالب مهارات جيدة في التواصل الفعّال مع الزملاء والمعلمين والجمهور.

أن يكون ملتزمًا دراسيًا ومنتظمًا في الحضور، مع حرصه على تطوير مستواه التعليمي.

القدرة على العمل ضمن فريق، والتحلي بالروح الإيجابية في تمثيل الأنشطة.

الالتزام بـ السلوك القويم، والقدرة على تمثيل المدرسة بصورة مشرفة.

التمتع بـ شخصية قيادية تساعده على تنظيم الأنشطة والتعامل الإيجابي مع الزملاء.

الانتظام في الحضور والمشاركة الفعالة في الأنشطة السكانية.