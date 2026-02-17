جمعية رجال الأعمال: الـAI ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاستشارات الهندسية وتصدير الخدمات

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى اجتماعًا للجنة الاستشارات الهندسية مع الدكتور محمد فهمي أستاذ استراتيجيات إدارة الشركات وتبني الذكاء الاصطناعي بجامعة أتلانتيك الدولية بهدف استعراض الوضع الحالي والمستقبلي لمصر في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات الاستشارات الهندسية وسبل الاستفادة منها في تعزيز تنافسية المهندس والاستشاري المصري وتصدير الخدمات.

وترأس الاجتماع الدكتور مهندس وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية كما شارك بالحضور الدكتور مراد باخوم نائب رئيس اللجنة، وعدد من السادة أعضاء الجمعية والمستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة التنفيذية.

وأكد الدكتور وليد سويدة أن الذكاء الاصطناعي يشكل أولوية استراتيجية لمصر نحو الابتكار وتطوير الأعمال كما يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية قطاع الاستشارات الهندسية ومساهمته في النمو الاقتصادي والصادرات، مشيراً إلى أن الدول العربية مثل السعودية والإمارات أصبحت من أكبر الدول المستثمرة في الرقمنة وتطبيقات AI ما يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح لتعزيز موقعها على الساحة الإقليمية والدولية.

أوضح سويدة، أن لدى مصر بنية تكنولوجية متطورة وخبراء متخصصون في مجالات التكنولوجيا والرقمنة يمثلون مصر بشكل مشرف على المستوى الدولي، كما في مجال خدمات الاستشارات الهندسية والمقاولات حيث الكوادر والمهندسين المتميزين والماهرة ما يؤهلها لأن تكون منافسًا عالميًا ورائدًا في تصدير الخدمات الاستشارية والتقنيات الحديثة.

وأكد الدكتور مراد بخوم، أن الذكاء الاصطناعي يمثل مستقبل التنمية الاقتصادية والعمرانية للدول، حيث يشغل اهتمامات كبرى الشركات العالمية في الاستثمار، مشيراً إلى شركات كبرى مثل Amazon وGoogle وData أعلنوا عن استثمارات بقيمة 500 مليون دولار سنوياً على الذكاء الاصطناعي.

وقدم الدكتورمحمد فهمي، رؤيته حول أهم الاتجاهات العالمية والتطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي في القطاعين الهندسي والعقاري، وكيفية الاستفادة من الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحسين الجودة، وتقليل التكاليف، وتسريع تنفيذ المشروعات.

كما استعرض الدكتور.محمد فهمي التطور التاريخي للثورات الصناعية وأثرها على قطاع الاستشارات الهندسية والعقارية، موضحاً أن البشرية مرت على مدي 250 عاماً بأربع ثورات صناعية بظهور ثورة البيانات والذكاء الاصطناعي في 2015.

وأكد فهمي، أن اعتماد الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة استراتيجية للارتقاء بقطاع الاستشارات الهندسية والاستثمار العقاري وتعزيز تنافسية الشركات محليًا وعالميًا.