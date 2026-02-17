قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
إيران تضع شرطين للمحادثات النووية.. وترامب يشارك «بصورة غير مباشرة» قبيل جولة جنيف الحاسمة
إيران.. خامنئي يهدد ترامب بهذا الأمر| تفاصيل
خامنئي لترامب: أقوى جيش في العالم قد يتعرض لضربة قاصمة لا يقوى على النهوض بعدها
إنفوجراف.. الحكومة تكثف استعداداتها لاستقبال شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جمعية رجال الأعمال: الـAI ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاستشارات الهندسية وتصدير الخدمات

جمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال
ولاء عبد الكريم

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى اجتماعًا للجنة الاستشارات الهندسية مع الدكتور محمد فهمي أستاذ استراتيجيات إدارة الشركات وتبني الذكاء الاصطناعي بجامعة أتلانتيك الدولية بهدف استعراض الوضع الحالي والمستقبلي لمصر في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات الاستشارات الهندسية وسبل الاستفادة منها في تعزيز تنافسية المهندس والاستشاري المصري وتصدير الخدمات.

وترأس الاجتماع الدكتور مهندس وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية كما شارك بالحضور الدكتور مراد باخوم نائب رئيس اللجنة، وعدد من السادة أعضاء الجمعية والمستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة التنفيذية.

وأكد الدكتور وليد سويدة أن الذكاء الاصطناعي يشكل أولوية استراتيجية لمصر نحو الابتكار وتطوير الأعمال كما يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية قطاع الاستشارات الهندسية ومساهمته في النمو الاقتصادي والصادرات، مشيراً إلى أن الدول العربية مثل السعودية والإمارات أصبحت من أكبر الدول المستثمرة في الرقمنة وتطبيقات AI ما يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح لتعزيز موقعها على الساحة الإقليمية والدولية.

أوضح سويدة، أن لدى مصر بنية تكنولوجية متطورة وخبراء متخصصون في مجالات التكنولوجيا والرقمنة يمثلون مصر بشكل مشرف على المستوى الدولي، كما في مجال خدمات الاستشارات الهندسية والمقاولات حيث الكوادر والمهندسين المتميزين والماهرة ما يؤهلها لأن تكون منافسًا عالميًا ورائدًا في تصدير الخدمات الاستشارية والتقنيات الحديثة.

وأكد الدكتور مراد بخوم، أن الذكاء الاصطناعي يمثل مستقبل التنمية الاقتصادية والعمرانية للدول، حيث يشغل اهتمامات كبرى الشركات العالمية في الاستثمار، مشيراً إلى شركات كبرى مثل Amazon وGoogle وData أعلنوا عن استثمارات بقيمة 500 مليون دولار سنوياً على الذكاء الاصطناعي.

وقدم الدكتورمحمد فهمي، رؤيته حول أهم الاتجاهات العالمية والتطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي في القطاعين الهندسي والعقاري، وكيفية الاستفادة من الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحسين الجودة، وتقليل التكاليف، وتسريع تنفيذ المشروعات.

كما استعرض الدكتور.محمد فهمي التطور التاريخي للثورات الصناعية وأثرها على قطاع الاستشارات الهندسية والعقارية، موضحاً أن البشرية مرت على مدي 250 عاماً بأربع ثورات صناعية بظهور ثورة البيانات والذكاء الاصطناعي في 2015.

وأكد فهمي، أن اعتماد الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة استراتيجية للارتقاء بقطاع الاستشارات الهندسية والاستثمار العقاري وتعزيز تنافسية الشركات محليًا وعالميًا.

لجنة الاستشارات الهندسية الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الخدمات تطوير خدمات تطبيقات AI الرقمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

عمرو سعد

مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يحتفل بعيد تقدمة يسوع إلى الهيكل بالأقصر

لقاء اليوم

«القابضة للنقل البحري والبري» تحقق أرباح بقيمة 14.3 مليار جنيه

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يهنئ الأكاديميين المعينين محافظين ونواب محافظين

بالصور

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

فوائد القوانص
فوائد القوانص
فوائد القوانص

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد