راكبين موتوسيكل.. القبض على لصين سرقا حقيبة من فتاة بالشارع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة حقيبة يد من شقيقته بأسلوب "الخطف" بالدقهلية .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية من (إحدى السيدات) بتضررها من شخصين يستقلان دراجة نارية لقيامهما بسرقة حقيبة يدها وبها متعلقاتها .

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان"لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الدقهلية) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





