مفاوضات محتملة أم شائعات؟.. مانشستر يونايتد يحسم الجدل حول التعاقد مع يورجن كلوب

نفى مانشستر يونايتد الإنجليزي الأخبار المتداولة عن وجود أي اتصالات مع وكيل المدرب الألماني السابق لفريق ليفربول يورجن كلوب وذلك ردا على مزاعم تحدثت عن اهتمام إدارة الشياطين الحمر بالتعاقد معه لتولي القيادة الفنية بداية من الموسم المقبل.

وكان يورجن كلوب قد رحل عن تدريب ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح في صيف عام 2024.

مانشستر يونايتد ينفي التفاوض مع كلوب

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ذا أثلتيك"، فإن مصادر داخل مانشستر يونايتد أكدت عدم وجود أي تحرك رسمي أو غير رسمي تجاه كلوب أو ممثليه، نافية صحة الأنباء التي ربطت اسمه بالمشروع الفني للنادي في المرحلة المقبلة.

وجاء هذا النفي في ظل حالة من التكهنات حول مستقبل الجهاز الفني لمانشستر يونايتد، حيث تتكرر الشائعات بشأن بحث الإدارة عن اسم كبير لقيادة الفريق وإعادته إلى منصات التتويج.

ورغم المكانة الكبيرة التي يحظى بها كلوب في عالم التدريب، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن اسمه لم يكن مطروحا على طاولة المفاوضات داخل أروقة أولد ترافورد لتبقى الأنباء المتداولة في إطار الشائعات حتى إشعار آخر.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت يورجن كلوب بتدريب ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد رحيل المدير الفني تشابي ألونسو.

مانشستر يونايتد يخطط لضم أليكسيس ماك أليستر

في سياق أخر.. ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إدارة الشياطين الحمر بدأت بالفعل في رسم ملامح مشروعها الجديد، واضعة لاعب الوسط الأرجنتيني ضمن أبرز الأهداف النادي التعاقدية لتدعيم خط وسط الفريق في الصيف المقبل.

وأوضحت أن إدارة مانشستر يونايتد ترى أن النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر هو أفضل خيار لتعويض رحيل البرازيلى كاسيميرو الذي سوف يرحل عن قلعة أولد ترافورد بنهاية منافسات الموسم الجاري.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد قد يحاول تخفيض القيمة المالية للصفقة التى قد تصل إلى 100 مليون.

جنيه استرليني من خلال إدخال لاعب في المفاوضات، حيث تم طرح بعض الأسماء أسماء كوبي ماينو ومانويل أوجارتي وماسون مونت كخيارات محتملة من أجل إتمام الصفقة.

ويرتبط أليكسيس ماك أليستر بعقد مع ليفربول ممتد حتى شهر يونيو من العام 2028.