الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر
ثقة في المنتج.. الزراعة: مصر الدولة الاولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة والمبردة
طهران تعلن تقدما بالمفاوضات مع واشنطن وبدء إعداد مسودة اتفاق محتمل
الأزهر ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الأقصر بساحة الإمام الطيب
وزير خارجية إيران: توصلنا لتفاهم مع أمريكا بشأن المبادئ الرئيسية لاتفاق محتمل
الوزراء يستعرض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

شرم الشيخ تستعد لاستقبال رمضان.. أجواء رمضانية مميزة وتجهيزات سياحية فريدة| صور

اجواء رمضان بشرم الشيخ
اجواء رمضان بشرم الشيخ
ايمن محمد

تستعد  منتجعات شرم الشيخ لتعيش  أجواء رمضانية استثنائية، حيث امتزجت روحانيات الشهر الكريم بالفعاليات الثقافية والتراثية، لتمنح السائحين من مختلف الجنسيات تجربة فريدة تجمع بين الترفيه والمعرفة، وبين الطقوس الرمضانية الأصيلة والتقاليد السياحية الحديثة.

وفي قلب المدينة، تحولت ساحة ميدان الصحابة إلى لوحة حية من الألوان والأنوار، حيث يستمتع الزوار بمشاهدة المظاهر التقليدية لشهر رمضان، مثل مدفع الإفطار وأصوات الأذان، مع توزيع العصائر والتمر على المارين من قبل أصحاب المحلات والبازارات، في مشهد يعكس كرم الضيافة المصرية.

وأوضح اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، أن المسارح المكشوفة في الساحات والميادين استضافت الليالي الرمضانية التي تنظمها مديرية الثقافة، وتشمل الابتهالات الدينية والأناشيد الرمضانية، التي يحرص السائحون على تصويرها ومشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تعزيز السياحة الثقافية بالمدينة.

ولأول مرة، ستشهد المدينة إقامة أكبر مائدة إفطار بمشاركة الأهالي، ورجال الأعمال وبعض الأحزاب، إلى جانب السائحين من مختلف الجنسيات، في خطوة تهدف إلى خلق تجربة رمضانية جماعية تعكس التآلف الاجتماعي وروح الشهر الكريم.

من جانبه، قال الخبير السياحي ماجد توفيق إن المنتجعات زينت مرافقها بمجسمات خشبية ضخمة لمدفع رمضان والفانوس والهلال والمسجد، إضافة إلى مجسمات صغيرة تمثل بائع الكنافة والقطائف والمسحراتي، ما يضفي أجواء من الفرح والبهجة على وجوه الزوار. وأضاف أن هذه الرموز الرمضانية تعطي الأجانب فرصة للتعرف على الثقافة الإسلامية وعادات الشهر الكريم، بينما يستعيد المصريون والعرب نفحات رمضان الأصيلة.

وتتضمن الفعاليات داخل كل فندق خيمًا رمضانية يقدم فيها الضيافة الرمضانية الكاملة، من الإفطار إلى السحور، حيث يرتدي موظفو الخدمة ملابس تقليدية لبائع العرقسوس والعصائر ويتجولون بين الزوار، كما تُقدم عروض التنورة والموسيقى الشرقية التي تعكس روحانية الشهر، لتكتمل تجربة السياحة الرمضانية بأسلوب مبتكر وجذاب.

وأكد أحمد مجدي طلالة، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، أن رمضان لم يؤثر على الإقبال السياحي في شرم الشيخ، بل شهدت نسبة الحجوزات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يستمتع السائحون الأجانب بالشواطئ ومغامرات السفاري البحرية والبرية، فيما يختار الزوار المصريون والعرب المشاركة في الليالي الرمضانية الثقافية والفنية بعد الإفطار وحتى السحور.

ولم تغفل المنتجعات تقديم بوفيهات الإفطار التي تضم الأطباق العربية والعالمية، بالإضافة إلى الحلويات الشرقية التقليدية مثل الكنافة، القطايف، البسبوسة، الجلاش بالمكسرات أو بالفواكه المختلفة، إضافة إلى لقمة القاضي والزلابية والفواكه المتنوعة، لتضفي مزيدًا من البهجة على أوقات الإفطار وتكمل تجربة رمضانية لا تُنسى.

جنوب سيناء اجواء رمضان شرم الشيخ تعيش

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

