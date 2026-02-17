القضايا المشتركة وآليات التعاون تتصدران لقاء الجامعة العربية وبيلاروس

​استقبل السفير د. خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، السفير إيفجيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروس لدى جمهورية مصر العربية.

وجرى تبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، حيث شملت المناقشات التحديات الراهنة على الساحة الدولية.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز آليات التعاون القائمة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجمهورية بيلاروس، بما يساهم في الدفع قُدماً نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر بمقتضى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2007.