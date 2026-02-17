قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزينة قد تطفئ فرحتك.. عقوبات صارمة تنتظر سارقي الكهرباء في رمضان
السعودية وقطر تعلنان غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريا في السعودية
15 دقيقة سلبية .. الزمالك يهدر هدفين وسيراميكا كليوباترا يرد
إلغاء فارق الأهداف .. قرارات عاجلة في اتحاد الكرة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مساجد الوادي الجديد تتزين لاستقبال شهر رمضان

جانب من أعمال التزيين
جانب من أعمال التزيين
منصور ابوالعلمين

تشهد مساجد محافظة الوادي الجديد استعدادات مكثفة وعمليات تطوير شاملة، في أجواء إيمانية تسبق حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي نور الدين، محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الجاهزية القصوى بكل بيوت الله على مستوى المراكز والقرى، لضمان توفير أجواء روحانية ملائمة للمصلين خلال الشهر الكريم.

وتواصل مديرية أوقاف الوادي الجديد تنفيذ خطتها الميدانية للمرور على المساجد، للتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، ومراجعة شبكات الكهرباء ورفع كفاءة الإضاءة الداخلية والخارجية، وصيانة أجهزة الصوت ومكبرات الصوت، بما يضمن وضوح الصوت أثناء أداء الصلوات والشعائر الرمضانية.

كما تشمل الاستعدادات تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المساجد وساحاتها، وصيانة دورات المياه، والتأكد من توافر المياه بشكل منتظم، إلى جانب مراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية، حفاظًا على سلامة المصلين.

وتم التنبيه على الأئمة والعاملين بالمساجد بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للشعائر، والتأكيد على نشر قيم الوسطية والاعتدال خلال الدروس الدينية وخطب الجمعة.

وأكدت المديرية أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لرصد أي ملاحظات أو احتياجات عاجلة، مع سرعة التعامل الفوري معها، لضمان خروج المساجد بالمظهر اللائق الذي يعكس قدسية المناسبة وعظمة الشهر الفضيل.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على تهيئة المناخ المناسب لأداء العبادات في أجواء يسودها الأمن والانضباط، بما يعزز روح التكافل والتآخي بين أبناء المحافظة، ويُسهم في استقبال شهر رمضان المبارك بصورة تليق بمكانته في قلوب المسلمين.

تأتي هذه الاستعدادات في إطار خطة متكاملة تنفذها محافظة الوادي الجديد سنويًا قبيل شهر رمضان، بهدف تهيئة المساجد لاستقبال الأعداد المتزايدة من المصلين، وضمان توفير بيئة آمنة ونظيفة لأداء الشعائر، مع تعزيز الأنشطة الدعوية والتوعوية التي تسهم في ترسيخ القيم الدينية والروحانية خلال الشهر الكريم.

