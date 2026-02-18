أحمد جعفر :الجيل بتاعنا كان مقفل اللعبة

أستعاد أحمد جعفر نجم الزمالك السابق ذكرياته مع الفريق مشيدا بأنجازات و أرقام الأبيض في هذه الفترة.

وقال أحمد جعفر في تصريحات تليفزيونية: الجيل بتاعنا كان مقفل اللعبة، وانا في الزمالك خدنا كاس مصر لقيت واحد من الجمهور بيقولي مالك ياعم انت مش فرحان ليه؟.. قولتله افرح ليه؟.. ده الطبيعي في نادي الزمالك بناخد بطولة نقفل الصفحة ونجيب اللي بعدها .

وأضاف: وانا في الزمالك أخدت ٣ بطولات كاسين مصر وواحد سوبر.

وتأهل سيراميكا كليوباترا علي حساب الزمالك الي دور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس مصر.

وافتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 18، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى لصالح سيراميكا ، نفذها صديق أوجولا بعرضية الى داخل منطقة الجزاء وصلت الى رجب نبيل الذي مررها بالرأس نحو منتصف المنطقة حاول تشتيتها حسام عبد المجيد ولكن تدخل في مرهاه عن طريق الخطأ.

وأدرك محمد إسماعيل هدف التعادل في الدقيقة 45.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الثاني في الدقيقة 70، بعد تمريرة من فاخري لاكاي من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وصلت الى أحمد بلحاج الذي سدد كرة قوية مقوسة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.