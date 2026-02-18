إصلاح خط مياه 4 بوصة بكفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ تنفيذ أعمال تسليك خفض المنسوب بقرية الشمارقة، في إطار تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية بالقرية.

جاء ذلك بمتابعة عبود الصيفي نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وبحضور الأستاذ إبراهيم محمد علي رئيس قرية الشمارقة، وبالتنسيق مع قسم البيئة.

وجرى الانتهاء من أعمال التسليك وجارٍ استمرار المتابعة لضمان تحقيق السيولة المطلوبة وعدم تكرار المشكلة.

إصلاح خط مياه 4 بوصة بطريق عزبة رجب

كما تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ أعمال إصلاح خط مياه قطر 4 بوصة بطريق عزبة رجب التابعة لقرية الخادمية، وذلك لضمان انتظام ضخ المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاءت الأعمال بمتابعة قيادات الوحدة المحلية، وجرى الدفع بفرق الصيانة والمعدات اللازمة لإتمام الإصلاح في أسرع وقت ممكن، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من استقرار الخدمة وعدم تكرار الأعطال.