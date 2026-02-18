قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث في أول ليلة في رمضان؟ 5 عجائب ونفحات ربانية للصائمين
روبيو يتوجه إسرائيل لبحث ملف إيران مع نتنياهو.. وتعزيزات عسكرية أمريكية جاهزة للانتشار في مارس
طقس أول أيام رمضان في مصر.. برودة شديدة صباحا ورياح وأمواج مضطربة
دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
فن وثقافة

صراعات عائلية ومفاجآت درامية في حياة علي كلاي بالحلقة الأولى من المسلسل

مسلسل علي كلاي
مسلسل علي كلاي
أوركيد سامي

شهدت الحلقة الأولى تطورات مثيرة في حياة علي كلاي، الذي يسعى لحماية أموال والدة  طارق الدسوقي ، وسط أجواء مشحونة بالتوترات العائلية. وتزامن ذلك مع حادث مأساوي تمثل في مقتل والدة طارق الدسوقي، ما ألقى بظلاله على جميع الأطراف وأشعل موجة من الحزن والغموض حول ملابسات الواقعة.

وعلى جانب آخر، يواجه أحمد العوض أزمات متصاعدة في عمله، بسبب صراعات حادة مع بسام رجب، في ظل منافسة شرسة تهدد استقراره المهني. كما يحاول العوض احتواء الخلافات العائلية المعقدة، خاصة في ما يتعلق بعمر رزيق، ساعيًا لحمايته من تداعيات الصراع مع شقيقه الآخر.

وفي سياق مختلف، يواصل علي كلاي التعبير عن عشقه الكبير لرياضة الملاكمة، متأثرًا بأسطورة الملاكمة العالمية محمد علي كلاي ، الذي يعتبره قدوته ومصدر إلهامه الأول في مسيرته الرياضية.

وشهدت الأحداث تطورًا بطوليًا عندما تمكن علي كلاي، عن طريق الصدفة، من إنقاذ يارا السكري من محاولة خطف، في واقعة لاقت إشادة واسعة واعتُبرت موقفًا إنسانيًا شجاعًا.
وعلى الصعيد الشخصي، يسعى علي كلاي لتحقيق الاستقرار الأسري ومحاولة الإنجاب من زوجته ميادة الدنريري، مؤكدًا أن العائلة تظل أولويته القصوى رغم كل التحديات والصراعات المحيطة به.

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

البنك الزراعى

البنك الزراعي المصري يختار عمرو الليثي سفيرًا لبرامجه ومبادراته الإنسانية في رمضان

البابا تواضروس

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي والمصريين ببدء صوم مصر الشامل

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

إنشاء متحف مفتوح يبرز تقنيات النحت في محجر المسلة بأسوان .. تفاصيل

بالصور

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

3 أنواع خضار تمنع العطش في سحور رمضان

حبة من التفاح على السحور تقضى على الشعور بالجوع

محافظ الشرقية يتابع رفع الإشغالات وانتظام الباعة بأماكنهم في الزقازيق | صور

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

