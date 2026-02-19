لمرضى الضغط والكلى.. متى يصبح الصيام خطرًا على صحتك؟

حذر أستاذ طب الحالات الحرجة الدكتور حسام موافي من أن مريض الضغط لا يصوم إذا كانت أدوية الضغط التي يتناولها تؤثر على وظائف الكلى.

المنع من الصيام

وأوضح أن المنع من الصيام لا يعتمد على مجرد تشخيص المرض، بل على مدى تأثيره على الأعضاء الحيوية، وبالأخص الكلى.

وأشار موافي، خلال ظهوره في برنامج «لعلهم يفقهون» مع الشيخ خالد الجندي على قناة DMC، إلى أن بعض أدوية الضغط قد تسبب تأثيرات جانبية على الكلى، وأن جميع أدوية الضغط تحمل آثارًا جانبية بدرجات متفاوتة، مثل التأثير على القدرة الجنسية لدى الرجال، الكحة، الشرقة، زيادة التعرق، أو تورم القدمين.

معيار السماح بالصيام لمريض الضغط

وأكد أن معيار السماح بالصيام لمريض الضغط هو التأكد من سلامة وظائف الكلى، موضحًا أنه إذا تأثرت هذه الوظائف، يصبح الصيام خطرًا على صحة المريض.