هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان؟.. الإفتاء تجيب
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
سانت كاترين تستقبل 653 سائحًا وزائرًا في أول أيام رمضان

السياح في سانت كاترين
ايمن محمد

استقبلت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، في أول أيام شهر رمضان المبارك، 653 سائحًا وزائرًا، لزيارة المقدسات الدينية والمعالم التاريخية والطبيعية التي تشتهر بها المدينة، في مشهد يعكس استمرار الجاذبية السياحية للمنطقة رغم الأجواء الباردة ليلًا.

وتوافدت أعداد من السائحين والأفواج السياحية المصرية والأجنبية لتسلّق جبل موسى ومشاهدة شروق الشمس من أعلى القمم الجبلية، إلى جانب زيارة دير سانت كاترين ومقتنياته الدينية والتاريخية، والاستمتاع بجمال محمية سانت كاترين والأودية الملونة، فضلًا عن زيارة استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقال إبراهيم عبد الحليم، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت، اليوم الخميس، 653 سائحًا وزائرًا، من بينهم 34 مصريًا و619 سائحًا أجنبيًا من جنسيات متعددة، أبرزها بيلاروسيا، وألمانيا، وفرنسا، وسويسرا، ومقدونيا، وقبرص، وإندونيسيا، والمجر، واليونان، ولبنان، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن 389 سائحًا وزائرًا صعدوا جبل موسى، من بينهم 24 مصريًا، فيما بلغ عدد زائري دير سانت كاترين 264 زائرًا، بينهم 14 مصريًا، مشيرًا إلى أن السائحين يتوافدون يوميًا بعد منتصف الليل استعدادًا لتسلّق الجبل ومشاهدة شروق الشمس، ثم زيارة الدير، باستثناء يوم الأحد، حيث يُغلق الدير أمام الزائرين لأداء الصلوات الخاصة بالرهبان.

وأوضح أن المدينة شهدت ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة؛ إذ سجلت العظمى 17 درجة مئوية نهارًا، فيما تنخفض إلى 4 درجات مئوية ليلًا. ورغم برودة الطقس ليلًا، تشهد سانت كاترين تزايدًا ملحوظًا في أعداد السائحين، خاصة المصريين، الذين يتنافسون على خوض تجربة تسلّق الجبل والاستمتاع برحلات شروق الشمس، سواء سيرًا على الأقدام أو على ظهور الجمال.

وأكد أن المدينة تشهد انتعاشة سياحية ملحوظة خلال فصل الشتاء، لما تتمتع به من طقس مميز وطبيعة ساحرة، فضلًا عن مشاهد الصقيع التي تتكوّن أحيانًا على قمم الجبال، في لوحة طبيعية فريدة تجمع بين الروحانية وجمال الطبيعة.

وأشار إلى أن السائحين، عقب الانتهاء من تسلّق جبل موسى وزيارة الدير وتناول وجبة الإفطار، يتوجهون إلى الأودية الملونة واستراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ويتعرّفون على نمط الحياة البدوية، ويزورون مناطق التخييم، إلى جانب القيام بجولات تسويقية لشراء الأعشاب الطبية والمشغولات السيناوية والبدوية، في تجربة سياحية متكاملة تمزج بين التاريخ والتراث والطبيعة.

