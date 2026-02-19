قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حدث في 1 رمضان.. عودة النبي وأصحابه من غزوة تبوك .. ودخول المسلمين مصر .. وحريق المسجد النبوي
طلب إحاطة لتوحيد السلاسل التجارية وتفعيل البورصة السلعية
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان؟.. الإفتاء تجيب
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
أخبار العالم

رئيس الوطني الفلسطيني يدين الاعتداء الإسرائيلي على مخماس قرب القدس

رئيس الوطني الفلسطيني يدين الاعتداء الإسرائيلي على بلدة مخماس شمال شرق القدس
رئيس الوطني الفلسطيني يدين الاعتداء الإسرائيلي على بلدة مخماس شمال شرق القدس
أ ش أ

 أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الاعتداء الذي نفذه مستوطنون، مساء أمس الأربعاء، على بلدة مخماس شمال شرق القدس، والذي أسفر عن استشهاد شاب متأثرًا بإصابته، وإصابة عدد من المواطنين، وسرقة نحو 200 رأس من الأغنام والاعتداء على الممتلكات وحرق المنازل.

وأضاف فتوح في بيان ، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن ما جرى في مخماس لا يمكن فصله عن نمط منظم من الاعتداءات المتكررة، التي تستهدف الوجود الفلسطيني في محيط القدس ضمن سياسة إحلالية تقوم على تقويض سبل العيش، وترويع السكان المدنيين، وفرض وقائع قسرية على الأرض بالقوة، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن اعتداءات المستعمرين التي تجري بحماية قواتها وتحت غطاء سياسي معلن.

وطالب فتوح، بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها، وتوفير حماية فورية للسكان المدنيين في القرى والبلدات الفلسطينية وتصنيف جماعات المستوطنينين كجماعات إرهابية وملاحقتهم بالمحاكم الدولية.

‏رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح الاعتداء الذي نفذه مستوطنون بلدة مخماس شمال شرق القدس استشهاد شاب متأثرًا بإصابته الاعتداء على الممتلكات

مجلس النواب

إشادة برلمانية بتعديل أحكام قانون تنمية المشروعات.. ونواب: استجابة ضرورية لتغيرات سعر الصرف والتضخم

مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن غياب مراكز علاج الإدمان والتأهيل الصحي داخل مؤسسات السجون

السلع

الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع في رمضان

بالصور

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

