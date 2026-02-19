رئيس الوطني الفلسطيني يدين الاعتداء الإسرائيلي على مخماس قرب القدس

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الاعتداء الذي نفذه مستوطنون، مساء أمس الأربعاء، على بلدة مخماس شمال شرق القدس، والذي أسفر عن استشهاد شاب متأثرًا بإصابته، وإصابة عدد من المواطنين، وسرقة نحو 200 رأس من الأغنام والاعتداء على الممتلكات وحرق المنازل.

وأضاف فتوح في بيان ، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن ما جرى في مخماس لا يمكن فصله عن نمط منظم من الاعتداءات المتكررة، التي تستهدف الوجود الفلسطيني في محيط القدس ضمن سياسة إحلالية تقوم على تقويض سبل العيش، وترويع السكان المدنيين، وفرض وقائع قسرية على الأرض بالقوة، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن اعتداءات المستعمرين التي تجري بحماية قواتها وتحت غطاء سياسي معلن.

وطالب فتوح، بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها، وتوفير حماية فورية للسكان المدنيين في القرى والبلدات الفلسطينية وتصنيف جماعات المستوطنينين كجماعات إرهابية وملاحقتهم بالمحاكم الدولية.