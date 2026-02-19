مشروبات ابتعد عنها في رمضان حفاظًا على صحتك

مع ساعات الصيام الطويلة، يحتاج الجسم إلى تعويض السوائل بطريقة صحية ومتوازنة.

لكن بعض المشروبات الشائعة على مائدة الإفطار قد تزيد العطش أو ترفع السكر في الدم بشكل مفاجئ، ما يؤثر سلبًا على طاقتك وصحتك خلال الشهر الكريم.

1- العصائر الصناعية المعلبة

تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والمواد الحافظة، وتسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر يتبعه هبوط مفاجئ، ما يؤدي إلى الخمول.

2- المشروبات الغازية

تزيد الانتفاخ وحرقة المعدة، كما تحتوي على كميات كبيرة من السكر أو المحليات الصناعية، ولا تعوض السوائل بشكل فعال.



3- القهوة بكثرة بعد الإفطار

الإفراط في الكافيين قد يسبب اضطراب النوم، كما أنه مدرّ للبول، ما يزيد احتمالية الجفاف في اليوم التالي.



4- المشروبات الرمضانية شديدة التحلية

مثل بعض أنواع السوبيا أو التمر هندي المُحلى بكميات كبيرة من السكر، إذ قد ترفع السعرات الحرارية دون فائدة غذائية حقيقية.



5- مشروبات الطاقة

تحتوي على كافيين وسكريات بنسب مرتفعة، وقد تؤدي إلى تسارع ضربات القلب واضطراب النوم.

ماذا تختار بدلًا منها؟



الماء هو الخيار الأول والأساسي.



العصائر الطبيعية بدون سكر مضاف.



اللبن أو الزبادي لتهدئة المعدة.



مشروبات دافئة خفيفة مثل اليانسون أو النعناع.

نصيحة مهمة

ابدأ إفطارك بالماء والتمر، ثم انتظر قليلًا قبل تناول أي مشروب آخر، حتى تعطي معدتك فرصة للاستعداد بعد ساعات الصيام.