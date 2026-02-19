محافظ دمياط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم، زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

اطلع محافظ دمياط خلال الزيارة على آلية العمل بالمركز ومعدلات الإنجاز بالتعامل مع طلبات المواطنين التى يتم تلقيها ، وناقش مع العاملين خطة العمل ، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتطويرها وفقاً للمعايير المحددة ورؤية التحول الرقمى مما يحقق طفرة بمعدلات الأداء وتطبيق معايير الكفاءة والشفافية، وكذلك تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرتها للتيسير علي المواطنين.

وحرص الدكتور حسام الدين فوزى، على التواصل مع المواطنين المترددين على المركز ، للاطمئنان على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم.