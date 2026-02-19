محافظ الوادي الجديد تتفقد مطبخ المصرية وتوجه بزيادة الوجبات إلى 500 وجبة يوميا

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال مبادرة «مطبخ المصرية» التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة للعام الثالث على التوالي بالمحافظة ، بهدف إعداد وتوزيع وجبات غذائية متكاملة للأسر الأكثر احتياجًا ومحدوى الدخل ، وذلك بحضور نادية عزمي مقرر فرع المجلس بالمحافظة.

واطّلعت محافظ الوادى الجديد على مراحل إعداد وتجهيز الوجبات داخل المطبخ وآليات التعبئة والتوزيع، مشيدةً بجهود فرق العمل والتعاون القائم بين الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، والتى تعكس روح التكافل الاجتماعي والمصادقة لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الفضيل.

ووجهت المحافظ خلال تفقدها بزيادة عدد الوجبات اليومية من 300 إلى 500 وجبة، بدعم من المحافظة، مع إضافة أصناف التمور والخبز، والتوسع في نطاق التوزيع ليشمل جميع القرى المستهدفة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة الغذائية وجودة التصنيع .

ومن المقرر أن يشهد اليوم توزيع الوجبات بقرية جورمشين بمركز باريس، بواقع 250 وجبة للأهالي، إلى جانب 50 وجبة لمائدة المطبخ ، فضلًا عن تدريب السيدات على إدارة المطابخ وإعداد الوجبات الجاهزة، بما يفتح أمامهن فرصًا حقيقية للعمل وإقامة مشروعات صغيرة مستدامة.