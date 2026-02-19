الأمانة العامة بالجامعة العربية تحتضن لقاء عربيا لبحث تطورات القضية الفلسطينية

التقى السفير د. فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم، بالسفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب التطورات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة نتيجة الحرب التدميرية الشاملة التي شهدها القطاع خلال السنتين الأخيرتين، وما خلفته من آثار معيشية وإنسانية كارثية.

كما تناول اللقاء الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الضفة الغربية، بما في ذلك الخطوات والإجراءات الأخيرة الرامية إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض، بما يجسد عمليًا سياسات الضم والتوسع.

وجرى كذلك بحث أوجه التعاون المختلفة بين قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية والمندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الجامعة.