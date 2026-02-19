قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر ستستمر في جهودها لتدريب الشرطة الفلسطينية.. ونقدر جهود الرئيس ترامب في منع تهجير الفلسطينيين
أسماء جلال ضيفة الحلقة الأولى من برنامج رامز ليفيل الوحش
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
الأمانة العامة بالجامعة العربية تحتضن لقاء عربيا لبحث تطورات القضية الفلسطينية

سفير المملكة العربية السعودية ورئيس قطاع فلسطين
سفير المملكة العربية السعودية ورئيس قطاع فلسطين
الديب أبوعلي

التقى السفير د. فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم، بالسفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب التطورات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة نتيجة الحرب التدميرية الشاملة التي شهدها القطاع خلال السنتين الأخيرتين، وما خلفته من آثار معيشية وإنسانية كارثية.

كما تناول اللقاء الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الضفة الغربية، بما في ذلك الخطوات والإجراءات الأخيرة الرامية إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض، بما يجسد عمليًا سياسات الضم والتوسع.

وجرى كذلك بحث أوجه التعاون المختلفة بين قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية والمندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الجامعة.

