محافظ الإسكندرية يتابع الحركة المرورية ويوجه بضبط الأسواق

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية في أول أيام شهر رمضان المبارك؛ لمتابعة سيولة الحركة المرورية والاطمئنان على استقرار أسعار السلع الأساسية بالأسواق، مؤكداً أن الأولوية القصوى هي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم خلال الشهر الكريم.

وخلال الجولة، وجه المحافظ إدارة المرور والجهات المعنية بالتواجد الميداني المكثف على مدار الساعة، ومتابعة حركة المرور باستمرار لمنع أي تكدسات، مع تشديد الرقابة المرورية في أوقات الذروة؛ بما يضمن انسيابية حركة المرور وتيسير انتقال الصائمين.

وفي إطار حرصه على التواصل المباشر مع الشارع السكندري، التقى المهندس أيمن عطية عدداً من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، والتي تركزت حول تفاوت أسعار بعض السلع. وعلى الفور، كلف المحافظ رئيس حي شرق والأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف حملات المتابعة والرقابة على الأسواق، والتأكد من وضع الأسعار على السلع ومدى التزام التجار بها، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه المخالفين لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بجودة عالية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم وغرف العمليات تعمل على مدار ٢٤ ساعة، مشيراً إلى أن تواجده الميداني مستمر بكافة الأحياء لمتابعة مستوى الخدمات وحل مشكلات المواطنين بشكل فوري على أرض الواقع.

جاءت الجولة بحضور السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس حي شرق، ومدير إدارة المرور، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.