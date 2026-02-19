قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
طارق التايب: كل أندية أفريقيا طلبتني.. ورفضت الاختبار في الأهلي
السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمين الفتوى: رمضان من أعظم مواسم النفحات الإلهية وعلينا أن نتعرض لها

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قال  الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ شهر رمضان يُعد من أعظم الأزمنة التي تتنزل فيها النفحات الإلهية، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها».

وأضاف في لقاء مع الإعلامي محمد المهدي، مقدم برنامج "صوما مقبولا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ التعرض لهذه النفحات سبب لنيل السعادة الدائمة، كما جاء في الحديث الشريف: «لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبداً».

وأشار إلى ما ورد في شأن أهل بدر: «لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت الله لكم»، مبيناً عظم الأثر الذي تتركه هذه النفحات في حياة المؤمن.

وأوضح أمين الفتوى أن التهيؤ لشهر رمضان ليس أمراً عسيراً، إذ إن الله سبحانه وتعالى هيأ فيه كل السبل المعينة على الطاعة والصارفة عن المعصية، مشيراً إلى أن الشياطين تُصفد في هذا الشهر، فتخف الوسوسة، ويكون الجو العام في المجتمع جوًّا إيمانياً يساعد على العبادة.

وواصل أنه إذا وجد الإنسان من نفسه ميلاً إلى السوء، فعليه أن يدرك أن ذلك من النفس الأمارة بالسوء، فيجاهدها ويتعلم ويرتقي في مدارج تزكية النفس.

ودعا الدكتور أحمد وسام إلى وضع برنامج عبادي منتظم خلال الشهر المبارك، يتضمن المحافظة على قيام الليل وتلاوة القرآن الكريم، مبيناً أنه لا يشترط على الجميع ختم القرآن أكثر من مرة، بل يكفي أن يجعل كل إنسان لنفسه وِرداً يتناسب مع ظروف عمله ومسؤولياته، سواء كان رجلاً أو امرأة، مع التأكيد على أهمية المداومة والاستمرار.
 

أمين الفتوى رمضان مواسم النفحات الإلهية مين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

ترشيحاتنا

طريقة عمل القطايف بالقشطة

طريقة عمل القطايف بالقشطة.. مقرمشة بحشو كريمي

انقاص الوزن

بيظبط السكر والكوليسترول والضغط والوزن .. اكتشف فوائد خارقة لنوع مكسرات شهير

فوائد شرب قمر الدين

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

بالصور

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

طريقة عمل القطايف بالقشطة.. مقرمشة بحشو كريمي

طريقة عمل القطايف بالقشطة
طريقة عمل القطايف بالقشطة
طريقة عمل القطايف بالقشطة

بيظبط السكر والكوليسترول والضغط والوزن .. اكتشف فوائد خارقة لنوع مكسرات شهير

انقاص الوزن
انقاص الوزن
انقاص الوزن

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد