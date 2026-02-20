قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأيام المقبلة الأخطر في تاريخ المنطقة.. الشرق الأوسط على حافة الانفجار وتصعيد أمريكي ضد إيران
جمال شعبان: علامات خطيرة في الجسم تجبرك على كسر الصيام
خبير آثار يطالب بمشروع وطني لتوثيق النقوش الصخرية بسيناء
واشنطن تفرض عقوبات على 3 من قيادات الدعم السريع
المحكمة الابتدائية بالرباط تصدر أحكاما بحق مشجعي نهائي أمم أفريقيا
ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟
حيثيات عودة هيفاء وهبي للغناء في مصر
غرامة مالية كبيرة.. وليد صلاح الدين يحذر لاعبي الأهلي من الدورات الرمضانية
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
رياضة

إكرامي: وفاة ابني أحمد كسرت ظهري مرتين

إكرامي
إكرامي
رباب الهواري

شهدت حياة إكرامي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، لحظة مأساوية بعد فقدانه ابنه أحمد بشكل مفاجئ، حيث اكتشف وفاته أثناء محاولته إيقاظه لتناول الغداء، ما ترك أثرًا نفسيًا وجسديًا عميقًا عليه.

وصف إكرامي، خلال تصريحاته علي الراديو تلك اللحظة بأنها كسرت ظهره مرتين في حياته، حيث شعر بأن حياته توقفت عند لحظة وفاة ابنه، وجسده ولسانه “اتخشبوا” من شدة الصدمة.

إكرامي أكد أن الحزن العميق جعله يلجأ إلى الدين، فبدأ يحفظ القرآن الكريم ويصلي الليل، ويتحدث إلى الله يوميًا، وهو ما ساعده على تجاوز الصدمة النفسية والبحث عن معنى وفاة أحمد.

 وتابع إكرامي أن التوجيه الإلهي وفهم حكمة الموت ساعده على قبول الواقع، خاصة بعد ولادة ابنته حبيبة، التي اعتبرها ربنا تعويضًا عن فقدان أحمد.

وأشار إكرامي إلى أن فقدانه أحمد علمه قيمًا كبيرة عن الصبر والتقرب إلى الله، كما ساعده على إعادة ترتيب أولوياته في الحياة، وفهم أن الدنيا بسيطة وأن الأحداث المأساوية تحمل حكمة خفية قد لا يدركها الإنسان في لحظة وقوعها.

وأكد إكرامي أن الحزن جعل قلبه وعقله يتفتحان على أشياء جديدة، وأضاف: “موت أحمد كان خيرًا مخفيًا، ورزقنا الله بحبيبة ليواسي قلوبنا”.


 

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

وزير الصحة

أول يوم رمضان.. وزير الصحة يحيل مدير مستشفى السلام التخصصي وآخرين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

فول

طرق مختلفة لعمل الفول على السحور.. سلاطة وحمص وزبدة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب صداع أول يوم رمضان.. ماذا يحدث عند الإفراط في تناول الحلويات في رمضان؟

شربات الحلويات

سر شيرة حلويات رمضان.. خطوات بسيطة لقوام مثالي ولمعان جذاب

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

