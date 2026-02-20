تعرف على السيرة الذاتية للدكتورة أميرة هيكل نائب محافظ الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم الجمعة، المسيرة المهنية والخبرات المتنوعة للدكتورة أميرة هيكل نائبة محافظ الإسكندرية، وما تمتلكه من رؤية طموحة وخبرة عملية تسهم في دعم جهود التنمية وخدمة المواطن.

وذكرت المحافظة أن هيكل من مواليد 16 يناير 1976، وكانت تشغل منصب وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة المنصورة.

والمؤهلات الدراسية بكالوريوس كلية الهندسة جامعة المنصورة، وماجستير كلية الهندسة جامعة المنصورة، ودكتوراه كلية الهندسة جامعة المنصورة.

وفيما يلي التدرج الوظيفي والعمل السابق:

أستاذ كلية الهندسة جامعة المنصورة في هندسة النظم الذكية (الذكاء الاصطناعي).

أستاذ مساعد كلية الهندسة جامعة المنصورة.

مدرس كلية الهندسة جامعة المنصورة.

مدرس مساعد كلية الهندسة جامعة المنصورة.

معيد كلية الهندسة جامعة المنصورة.

وفيما يلي بيان بالوظائف الإدارية والأكاديمية:

وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة المنصورة (عامان).

نائب رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة المنصورة.

رئيس قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم (٤ أعوام) .

عضو اللجنة التنفيذية للإشراف على جوائز التميز الحكومي.

مدير وحدة المعامل الهندسة بمركز الخدمات الفنية والمعملية والعملية.

مدير المعمل الافتراضي بكلية الهندسة

مدير وحدة التدريب بكلية الهندسة (٤ أعوام)

تطوير اللوائح الدراسية:

عضو لجنة تطوير ومراجعة اللوائح الدراسية لمرحلة الدراسات العليا بكلية الهندسة جامعة المنصورة.

عضو لجنة تطوير ومراجعة اللوائح الدراسية لمرحلة البكالوريوس لقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم.

رئيس لجنة استحداث مقرر هندسة الذكاء الاصطناعي للبرامج غير المتخصصة بكلية الهندسة - جامعة المنصورة.

عضو لجنة تطوير ومراجعة اللوائح الدراسية لمرحلة البكالوريوس لبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

رئيس لجنة تطوير ومراجعة لائحة مرحلة الدراسات العليا لبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي حتى الآن.