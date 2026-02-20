كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العاصمة تنظم مبادرة الخير الرمضانية للعاملين بها

نظمت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العاصمة "مبادرة الخير الرمضانية "على جميع العاملين بالكلية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز القيم الإنسانية وترسيخ روح الأسرة داخل المجتمع الجامعي، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتورة إيناس ماهر بدير عميد الكلية، وبمشاركة فريق مكتب العمل التطوعي.

تأتي هذه المبادرة تقديرًا لجهود العاملين وعطائهم المستمر طوال العام، وحرصًا على إدخال البهجة إلى قلوبهم وقلوب أسرهم مع حلول الشهر الكريم، من خلال توفير عدد من الاحتياجات الأساسية التي تعينهم خلال شهر رمضان، بما يعكس اهتمام الكلية بالجانب الاجتماعي والمعنوي لمنسوبيها.



أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تضع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في صدارة أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بأن دور الجامعة لا يقتصر على العملية التعليمية والبحثية فقط، بل يمتد ليشمل مسؤوليتها المجتمعية والإنسانية تجاه جميع منتسبيها والمجتمع المحيط بها بما يعكس رؤية الجامعة في تعزيز قيم التكافل والتراحم، وترسيخ مفهوم الأسرة الواحدة داخل المجتمع الجامعي، مؤكدًا أن دعم العاملين وتقدير جهودهم يمثل جزءًا أصيلًا من استراتيجية الجامعة في بناء بيئة عمل إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل والانتماء.

وأكدت الدكتورة إيناس ماهر بدير أن هذه المبادرة تمثل جزءًا من سلسلة المبادرات الرمضانية التي تنفذها الكلية، والتي تتضمن عددًا من الأنشطة المجتمعية والخيرية، دعمًا لقيم العطاء والتراحم التي يتميز بها شهر رمضان المبارك، وتعزيزًا لمبدأ المشاركة المجتمعية بين جميع منتسبي الكلية.

من جانبهم، أعرب العاملون عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز روح التعاون والانتماء، وتُرسخ أواصر التكاتف بين أفراد أسرة الكلية، بما يجعل من شهر رمضان مناسبة للتقارب وتعميق قيم المحبة والتضامن.