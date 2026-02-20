قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا
دعاء الليلة الثالثة في رمضان .. أفضل كلمات تجلب لك الرزق والخير كله
قائمة بدلاء الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العاصمة تنظم مبادرة الخير الرمضانية للعاملين بها

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

نظمت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العاصمة  "مبادرة الخير الرمضانية "على جميع العاملين بالكلية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز القيم الإنسانية وترسيخ روح الأسرة داخل المجتمع الجامعي، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتورة إيناس ماهر بدير عميد الكلية، وبمشاركة فريق مكتب العمل التطوعي.

تأتي هذه المبادرة تقديرًا لجهود العاملين وعطائهم المستمر طوال العام، وحرصًا على إدخال البهجة إلى قلوبهم وقلوب أسرهم مع حلول الشهر الكريم، من خلال توفير عدد من الاحتياجات الأساسية التي تعينهم خلال شهر رمضان، بما يعكس اهتمام الكلية بالجانب الاجتماعي والمعنوي لمنسوبيها.


أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تضع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في صدارة أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بأن دور الجامعة لا يقتصر على العملية التعليمية والبحثية فقط، بل يمتد ليشمل مسؤوليتها المجتمعية والإنسانية تجاه جميع منتسبيها والمجتمع المحيط بها بما يعكس رؤية الجامعة في تعزيز قيم التكافل والتراحم، وترسيخ مفهوم الأسرة الواحدة داخل المجتمع الجامعي، مؤكدًا أن دعم العاملين وتقدير جهودهم يمثل جزءًا أصيلًا من استراتيجية الجامعة في بناء بيئة عمل إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل والانتماء.

وأكدت الدكتورة إيناس ماهر بدير أن هذه المبادرة  تمثل جزءًا من سلسلة المبادرات الرمضانية التي تنفذها الكلية، والتي تتضمن عددًا من الأنشطة المجتمعية والخيرية، دعمًا لقيم العطاء والتراحم التي يتميز بها شهر رمضان المبارك، وتعزيزًا لمبدأ المشاركة المجتمعية بين جميع منتسبي الكلية.

من جانبهم، أعرب العاملون عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز روح التعاون والانتماء، وتُرسخ أواصر التكاتف بين أفراد أسرة الكلية، بما يجعل من شهر رمضان مناسبة للتقارب وتعميق قيم المحبة والتضامن.

كلية الاقتصاد المنزلي جامعة العاصمة مبادرة الخير الرمضانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

ترشيحاتنا

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات مخالفة للقيم المجتمعية بالإسكندرية

لزيادة المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة بالإسكندرية

المتهمين

استغلال الأطفال في التسول.. قصة سقوط 8 رجال و13 سيدة لهم سوابق جنائية بالجيزة

المتهمة

القبض على طرفى مشاجرة في البحيرة

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

أطعمة تخفض الكوليسترول الضار وتدعم صحة القلب .. احرص على تناولها

أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد