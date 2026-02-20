قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نجم باريس سان جيرمان يغيب عن مواجهة ميتز في الدوري الفرنسي

مجدي سلامة

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، غياب لاعب الفريق الأول عثمان ديمبيلي، عن مواجهة ميتز، المقرر إقامتها غدا السبت، ضمن منافسات الدوري الفرنسي؛ بسبب إصابة في ربلة الساق.

وأكد النادي أن الفرنسي – الذي توّج بالكرة الذهبية العام الماضي كأفضل لاعب في العالم – سيخضع لتدريبات داخلية في صالة الألعاب الرياضية خلال الأيام القليلة المقبلة للتعافي.

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره موناكو، يوم الأربعاء، في إياب مباراة الإياب من الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا، متقدمًا بنتيجة 3-2 من مباراة الذهاب.

وكان ديمبيلي تعرض للإصابة في ربلة ساقه اليسرى خلال تلك المباراة، وغادر الملعب في الشوط الأول.

ولم يوضح المدرب لويس إنريكي ما إذا كان ديمبيلي سيكون جاهزًا لمباراة موناكو الأسبوع المقبل.

وقال: "إنها ضربة موجعة، لا نخاطر بأي لاعب، نسعى جاهدين للتعامل مع هذا الأمر بأفضل طريقة ممكنة".

وعانى ديمبيلي من الإصابات طوال الموسم، تعرض اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا للإصابة في أوائل سبتمبر أثناء لعبه مع المنتخب الفرنسي، ثم خرج من الملعب في الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ في نوفمبر.

سجل ديمبلي 11 هدفًا في 25 مباراة، بعد أن أحرز 35 هدفًا في الموسم الماضي، وهو أفضل رقم في مسيرته.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في الدوري الفرنسي، متأخرًا بنقطة واحدة عن المتصدر المفاجئ لانس، قبل مباريات نهاية هذا الأسبوع.

وقد يعود لويس إنريكي إلى لوكاس شوفالييه لمواجهة ميتز متذيل الترتيب، بدلًا من ماتفي سافونوف، إذ يتنافس الحارسان على مركز الحارس الأساسي هذا الموسم بعد رحيل جيانلويجي دوناروما إلى مانشستر سيتي.

ويستضيف فريق لانس نظيره موناكو يوم السبت.

