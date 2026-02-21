أول قرارات محافظ مطروح .. إعادة فتح الشارع الممتد من الكورنيش إلى شارع الجلاء

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بفتح الشارع المواجه لاستراحة المحافظ من الشارع الممتد من لكورنيش إلى شارع الجلاء من بين فرع البنك الأهلي ومبنى الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين.

وبناء عليه قامت إدارة مرور مطروح بوضع العلامات الإرشادية لتسيير الشارع في اتجاه القادم من الكورنيش في اتجاه ميدان البنك الأهلي ورفع الحواجز الحديدية وعمل المطبات الشوكية حرصا على عدم المرور عكس الاتجاه.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق حرص اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح على الإستماع لمطالب المواطنين في عدد من القطاعات والمجالات التنموية والخدمية بالمحافظة استمرارا لجهود التواصل للوقوف على المشكلات التى تؤرق المواطنين وبحث مقترحات وحلول لها تحقيقا للمصلحة العامة، مؤكدا على أن الجميع يعمل في خدمة المواطنين للتيسير عليهم.

جاء ذلك عقب أداء صلاتى الجمعة و الاستسقاء تضرعا إلى الله بنزول المطر ،وذلك بالمسجد الكبير بمرسي مطروح يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد وفضيلة الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف ، وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

أعقبها مرور ميدانى لمحافظ مطروح على عدد من المناطق بمدينة مرسي مطروح للتعرف عن قرب على المناطق المختلفة بالمدينة والامكانيات والمشكلات بها.