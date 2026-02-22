في ذكراها.. قصة طفلة وجدتها تحية كاريوكا على باب شقتها

يوافق اليوم الأحد 22 فبراير ذكرى ميلاد الفنانة تحية كاريوكا ، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1915، بمحافظة الإسماعيلية، ورحلت عن عالمنا في 20 سبتمبر عام 1999، عن عمر يناهز الـ 84 عاما.

تحية كاريوكا

وُلدت تحية كاريوكا باسم بدوية محمد علي النيداني في مدينة الإسماعيلية عام 1919، ونشأت في بيئة شعبية بسيطة تركت أثرًا واضحًا على شخصيتها القوية والمستقلة. في سن مبكرة، غادرت منزل أسرتها متجهة إلى القاهرة بحثًا عن حلمها الفني، لتبدأ رحلتها في عالم الرقص الشرقي، حيث انضمت إلى فرقة الراقصة الشهيرة بديعة مصابني التي كانت بمثابة مدرسة فنية خرّجت عددًا من نجمات ذلك العصر.

أعمال تحية كاريوكا

شاركت تحية كاريوكا، في عشرات الأفلام التي تنوعت بين الاستعراضي والاجتماعي والكوميدي، ووقفت أمام كبار نجوم عصرها. من أبرز أعمالها السينمائية فيلم شباب امرأة الذي قدمت فيه شخصية "شفاعات" الجريئة، وحقق نجاحًا كبيرًا ولا يزال يُعد من علامات السينما المصرية. كما تألقت في أفلام مثل لعبة الست وخلي بالك من زوزو، مؤكدة قدرتها على الانتقال من دور الراقصة إلى الممثلة الدرامية الثقيلة.

لم تقتصر مسيرتها على السينما، بل كان لها حضور قوي على خشبة المسرح، حيث شاركت في أعمال مسرحية مهمة، وأثبتت أنها فنانة شاملة تمتلك أدوات الأداء المختلفة. ومع تقدمها في العمر، اتجهت إلى الأدوار المركبة التي تعكس خبرتها الحياتية، فحصدت احترام الجمهور والنقاد على حد سواء.

تحية كاريوكا وطفلة على باب شقتها

قالت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى خلال إحدى لقاءاتها عن قصة الطفلة التى وجدتها خالتها تحية كاريوكا على باب شقتها قبل وفاتها بعامين ونصف، قائلة: "وجدت أمام شقتها طفلة مولودة بدمها، فأخذتها واعتنت بها واتصلت بالشيخ الشعراوى وأخبرته بأنها تريد أن تربيها فقال لها اكفليها وسميها عطية الله، وهتكون مفتاحك للجنة".

وتابعت: "كانت تعشق هذه الطفلة وكانت مصدر سعادة لها، وبعد دخولها الرعاية المركزة، طلبت ورقة وكتبت اسم فيفى عبده، وأوصت بأن تتولى رعاية الطفلة بعد وفاتها".

وفاة تحية كاريوكا

رحلت تحية عن عالمنا على أعلى درجات الإيمان، وفقًا لما صرّح به الفنان رشوان توفيق، في لقاء إعلامي خلال يناير 2017، حيث قال خلال استضافته في برنامج «بالألوان الطبيعية» عبر قناة «دريم»، إنه كان يقابل كاريوكا في المدينة المنورة، وتابع: «كانت تقولي أنا قاعدة 15 يوم قدام القبة، وكنت أروح لها البيت ألقاها ماسكة المصحف.