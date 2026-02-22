قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيويورك تايمز: أي هجوم على إيران سيكون أكثر تعقيدا وكلفة من عملية فنزويلا
هل يجوز تقسيط زكاة المال؟.. الأزهر للفتوى يوضح
أبعاد التنمية المستدامة في دول حوض النيل.. إصدار جديد يستلهم عبقرية التاريخ ورهانات المستقبل بهيئة الكتاب
قبول دفعة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط بالقوات المسلحة
حال اندلاع حرب أمريكية.. المرشد الإيراني يصدر توجيهات عاجلة
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
فن وثقافة

في ذكراها.. قصة طفلة وجدتها تحية كاريوكا على باب شقتها

أحمد إبراهيم

يوافق اليوم الأحد 22 فبراير ذكرى ميلاد الفنانة تحية كاريوكا ، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1915، بمحافظة الإسماعيلية، ورحلت عن عالمنا في 20 سبتمبر عام 1999، عن عمر يناهز الـ 84 عاما.

تحية كاريوكا

وُلدت تحية كاريوكا باسم بدوية محمد علي النيداني في مدينة الإسماعيلية عام 1919، ونشأت في بيئة شعبية بسيطة تركت أثرًا واضحًا على شخصيتها القوية والمستقلة. في سن مبكرة، غادرت منزل أسرتها متجهة إلى القاهرة بحثًا عن حلمها الفني، لتبدأ رحلتها في عالم الرقص الشرقي، حيث انضمت إلى فرقة الراقصة الشهيرة بديعة مصابني التي كانت بمثابة مدرسة فنية خرّجت عددًا من نجمات ذلك العصر.

أعمال تحية كاريوكا

شاركت تحية كاريوكا، في عشرات الأفلام التي تنوعت بين الاستعراضي والاجتماعي والكوميدي، ووقفت أمام كبار نجوم عصرها. من أبرز أعمالها السينمائية فيلم شباب امرأة الذي قدمت فيه شخصية "شفاعات" الجريئة، وحقق نجاحًا كبيرًا ولا يزال يُعد من علامات السينما المصرية. كما تألقت في أفلام مثل لعبة الست وخلي بالك من زوزو، مؤكدة قدرتها على الانتقال من دور الراقصة إلى الممثلة الدرامية الثقيلة.

لم تقتصر مسيرتها على السينما، بل كان لها حضور قوي على خشبة المسرح، حيث شاركت في أعمال مسرحية مهمة، وأثبتت أنها فنانة شاملة تمتلك أدوات الأداء المختلفة. ومع تقدمها في العمر، اتجهت إلى الأدوار المركبة التي تعكس خبرتها الحياتية، فحصدت احترام الجمهور والنقاد على حد سواء.

تحية كاريوكا وطفلة على باب شقتها

قالت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى خلال إحدى لقاءاتها عن قصة الطفلة التى وجدتها خالتها تحية كاريوكا على باب شقتها قبل وفاتها بعامين ونصف، قائلة: "وجدت أمام شقتها طفلة مولودة بدمها، فأخذتها واعتنت بها واتصلت بالشيخ الشعراوى وأخبرته بأنها تريد أن تربيها فقال لها اكفليها وسميها عطية الله، وهتكون مفتاحك للجنة".

وتابعت: "كانت تعشق هذه الطفلة وكانت مصدر سعادة لها، وبعد دخولها الرعاية المركزة، طلبت ورقة وكتبت اسم فيفى عبده، وأوصت بأن تتولى رعاية الطفلة بعد وفاتها". 

وفاة تحية كاريوكا

رحلت تحية عن عالمنا على أعلى درجات الإيمان، وفقًا لما صرّح به الفنان رشوان توفيق، في لقاء إعلامي خلال يناير 2017، حيث قال خلال استضافته في برنامج «بالألوان الطبيعية» عبر قناة «دريم»، إنه كان يقابل كاريوكا في المدينة المنورة، وتابع: «كانت تقولي أنا قاعدة 15 يوم قدام القبة، وكنت أروح لها البيت ألقاها ماسكة المصحف. 

تحية كاريوكا الفنانة تحية كاريوكا أعمال تحية كاريوكا ذكرى تحية كاريوكا

