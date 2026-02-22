الجيش الروسي ينفذ هجوما ضخما على منشآت الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي نفذ ضربة واسعة النطاق، بأسلحة متناهية الدقة، على مجمع الصناعات العسكرية الأوكرانية ومنشآت البنية التحتية للطاقة.

وأكدت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية- أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ورداً على الهجمات الإرهابية التي شنّها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عسكرية واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني وبنية الطاقة التحتية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حبث تمت إصابة جميع الأهداف المحددة".

وأضافت الوزارة، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سبعة صواريخ هيمارس، وخمس قنابل جوية موجهة، و326 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيانها أن "وحدات مجموعة قوات المركز حررت خطوطاً ومواقع هامة، وتمكنّت من دحر أفراد وتدمبر معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنويار، ونوفواندريفكا، وكوتشيروف يار، وشيفتشينكو، وتوريتسك، ورايسكوي، وبيليتسك، وكراسنوبودولي، ورودينسكوي، وسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافلوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور خسائر بلغت 355 جندياً، و10 مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، وأربع قطع مدفعية، ورادار مضاد للبطاريات من طراز تي بي كيو - 36 أمريكي الصنع.

وبلغت خسائر نظام كييف، في منطقة نفوذ قوات "الغرب" ما يصل إلى 190 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز إم 113 أمريكية الصنع، وأربع مركبات قتال مدرعة غربية الصنع، وثلاث قطع مدفعية، من بينها مدفعان ذاتيا الدفع من طراز بوغدانا عيار 155 ملم، و11 سيارة، وثلاثة مستودعات ذخيرة.

وتابعت الوزارة: بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 240 جندياً، و14 مركبة، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك وحدتين من المدفعية ذاتية الدفع من طراز بوغدان عيار 155 ملم، ورادار مضاد للبطاريات من طراز تي بي كيو 50 أمريكي الصنع، ومستودع ذخيرة، وثمانية مستودعات إمداد، في منطقة نفوذ قوات الشمال.

وأفادت الوزارة، بأن "وحدات مجموعة قوات الجنوب حسّنت مواقعها على طول خط الجبهة، وكبدت العدو خسائر بلغت أكثر من 105 جنود، ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعتين من طراز إم 113 أمريكيتي الصنع، ومركبتين مدرعتين من طراز قوزاق، و11 سيارة، ومدفعين، كما تم تدمير رادار مضاد للبطاريات من طراز تي بي كيو 50 أمريكي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودعي إمداد".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: تم تحييد ما يصل إلى 60 جندياً و12 سيارة وثلاث محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة وأربعة مستودعات إمداد، في منطقة نفوذ قوات دنيبر.

وجاء في البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 350 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب عيار 155 ملم بولندية الصنع، ومستودع إمداد، في منطقة نفوذ قوات الشرق".