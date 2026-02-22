قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الروسي ينفذ هجوما ضخما على منشآت الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية

هجوم - أرشيفية
هجوم - أرشيفية
أ ش أ

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي نفذ ضربة واسعة النطاق، بأسلحة متناهية الدقة، على مجمع الصناعات العسكرية الأوكرانية ومنشآت البنية التحتية للطاقة.

وأكدت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية- أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ورداً على الهجمات الإرهابية التي شنّها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عسكرية واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني وبنية الطاقة التحتية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حبث تمت إصابة جميع الأهداف المحددة".

وأضافت الوزارة، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سبعة صواريخ هيمارس، وخمس قنابل جوية موجهة، و326 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيانها أن "وحدات مجموعة قوات المركز حررت خطوطاً ومواقع هامة، وتمكنّت من دحر أفراد وتدمبر معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنويار، ونوفواندريفكا، وكوتشيروف يار، وشيفتشينكو، وتوريتسك، ورايسكوي، وبيليتسك، وكراسنوبودولي، ورودينسكوي، وسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافلوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور خسائر بلغت 355 جندياً، و10 مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، وأربع قطع مدفعية، ورادار مضاد للبطاريات من طراز تي بي كيو - 36 أمريكي الصنع.

وبلغت خسائر نظام كييف، في منطقة نفوذ قوات "الغرب" ما يصل إلى 190 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز إم 113 أمريكية الصنع، وأربع مركبات قتال مدرعة غربية الصنع، وثلاث قطع مدفعية، من بينها مدفعان ذاتيا الدفع من طراز بوغدانا عيار 155 ملم، و11 سيارة، وثلاثة مستودعات ذخيرة.

وتابعت الوزارة: بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 240 جندياً، و14 مركبة، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك وحدتين من المدفعية ذاتية الدفع من طراز بوغدان عيار 155 ملم، ورادار مضاد للبطاريات من طراز تي بي كيو 50 أمريكي الصنع، ومستودع ذخيرة، وثمانية مستودعات إمداد، في منطقة نفوذ قوات الشمال.

وأفادت الوزارة، بأن "وحدات مجموعة قوات الجنوب حسّنت مواقعها على طول خط الجبهة، وكبدت العدو خسائر بلغت أكثر من 105 جنود، ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعتين من طراز إم 113 أمريكيتي الصنع، ومركبتين مدرعتين من طراز قوزاق، و11 سيارة، ومدفعين، كما تم تدمير رادار مضاد للبطاريات من طراز تي بي كيو 50 أمريكي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودعي إمداد".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: تم تحييد ما يصل إلى 60 جندياً و12 سيارة وثلاث محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة وأربعة مستودعات إمداد، في منطقة نفوذ قوات دنيبر.

وجاء في البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 350 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب عيار 155 ملم بولندية الصنع، ومستودع إمداد، في منطقة نفوذ قوات الشرق".

الجيش الروسي مجمع الصناعات العسكرية الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على 20 رجل وسيدة يجبرون الأطفال على التسول بالجيزة

المتهم

"الداخلية" تكشف حقيقة محاولة سرقة سائق سيارة نقل بالصحراوى الغربى

مجلس الدولة

تأجيل طعن إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب لـ 14مارس

بالصور

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد