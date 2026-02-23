قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين صمت الشباك وضجيج الانتقادات.. ماذا يحدث لمحمد صلاح في ليفربول؟
مواجهة قوية بين الأهلي وسموحة في الدوري المصري
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
الرئيس الإيراني: ملتزمون بالسلام.. ومستعدون لأي سيناريو محتمل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة اليوم في الدوري
مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلات بالدقهلية
العد التنازلي بدأ.. تشغيل محطة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال أسابيع
تقرير: فرقة عمل أمريكية ساعدت في القضاء على إل مانشو بالمكسيك
3 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الـ19 للدوري المصري
بعد إحالة متهم بالتعدي على فرد أمن بمجمع سكني للمحاكمة الجنائية..هذه عقوبته بالقانون
محافظ البحر الأحمر: مهلة شهر لتشغيل المجزر الجديد بشمال الأحياء

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولة ميدانية موسعة بمنطقة شمال الأحياء لمتابعة الموقف التنفيذي للمجزر الجديد والوقوف على معدلات الإنجاز، تمهيدًا لسرعة تشغيله ودخوله الخدمة، وذلك في إطار توجيهات الدولة برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز منظومة الصحة العامة.

وأكد المحافظ ضرورة الإسراع بتشغيل المجزر اليدوي بديلًا عن مجزر السلام، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيطرية، بما يضمن إحكام الرقابة على أعمال الذبح والحفاظ على الصحة العامة وسلامة اللحوم المتداولة.

وخلال الجولة، منح محافظ البحر الأحمر شركة وادي النيل مهلة شهر للانتهاء من التجهيزات المتبقية، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي والتأكد من الجاهزية الفنية قبل التشغيل الفعلي، مشددًا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء من الأعمال وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

كما تفقد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي المحاور الرابطة بين الطريق الدائري الأوسط والطريق الساحلي، لمتابعة حالة الطرق ومستوى النظافة العامة، حيث رصد وجود تراكمات من المخلفات والرتش بعدد من المواقع.

ووجّه المحافظ بتشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد كل من يقوم بإلقاء المخلفات على الطرق، مع تحرير محاضر للمخالفين والتحفظ على المركبات المستخدمة في المخالفة، إلى جانب تكثيف الحملات اليومية على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الحضاري للمحاور الحيوية.

وأكد أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بالبيئة أو تشوه المظهر العام، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم لضمان استدامة النظافة وحماية البنية التحتية للطرق.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات البنية الأساسية والخدمات، ورفع كفاءة المحاور المرورية، بما يدعم جهود التنمية بالمحافظة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

