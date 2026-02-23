محافظ البحر الأحمر: تعامل حاسم لحل مشكلة مخلفات الهدم والبناء

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لبحث سبل تنظيم والتعامل المنضبط مع مخلفات الهدم والبناء والتراكمات بالشوارع والطرق، في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط للمشهد العام ومنع أي ممارسات عشوائية تؤثر على البيئة والمظهر الحضاري.

واستعرض محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي، موجّهًا بوضع تصور متكامل لإدارة المنظومة، يتضمن تحديد مسارات نقل واضحة، وضبط عمليات الإلقاء، ومنع تكون بؤر جديدة للتراكمات، مع إعداد دراسة عاجلة لتخصيص مواقع محددة ومجهزة لاستقبال مخلفات الهدم والبناء وفق اشتراطات فنية وبيئية معتمدة.

وأكد سيادته أهمية التوسع في حملات التوعية الموجهة لسائقي سيارات النقل وملاكها لتعريفهم بالمواقع المخصصة وآليات التخلص الآمن، إلى جانب التطبيق الصارم للإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وعدم التهاون في اتخاذ التدابير اللازمة لفرض الانضباط، بالتوازي مع خطة مكثفة لرفع التراكمات القديمة من الشوارع والمحاور الرئيسية والفرعية.

وفي سياق متصل، وجّه محافظ البحر الأحمر بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة أعمدة الإنارة العمومية بطريق المطار، واستبدال الكشافات المتهالكة، بما يعزز مستوى الإضاءة ويرفع معدلات الأمان والسلامة المرورية، ويُسهم في تحسين الصورة البصرية للمدخل الحيوي للمدينة.

حضر الاجتماع السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، والسيد هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، واللواء ياسر حماية رئيس المدينة، واللواء أحمد على رئيس حي شمال، والسيد نور الدين المدير التنفيذي لجمعية جمعية هيبكا.