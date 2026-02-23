برلماني يطالب بوقف إعلان التبغ في رمضان عبر إحدى المنصات الدرامية

طالب النائب حازم توفيق عضو مجلس النواب بوقف الإعلان المثير للجدل الذي تم بثه عبر إحدى المنصات الدرامية للترويج لمنتج تبغي موجه لفئة الشباب.

وأكد أن استمرار عرض مثل هذه الإعلانات يمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة ويتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وقال توفيق في بيان له ، إن توقيت عرض الإعلان خلال شهر رمضان، الذي تتزايد فيه نسب المشاهدة الأسرية ويجتمع فيه الشباب والأطفال أمام الشاشات، يعكس استهدافًا مباشرًا لفئة عمرية حساسة، مضيفًا أن الرسائل التسويقية التي يتضمنها الإعلان تحمل إيحاءات تشجع على تجربة المنتج وتقديمه في صورة عصرية، وهو ما يعد ترويجًا غير مباشر للتدخين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر طرف في الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، والتي تنص في مادتها الثالثة عشرة على فرض حظر شامل على الإعلان والترويج والرعاية لمنتجات التبغ بكافة أشكالها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف توفيق، أن التقارير الدولية تؤكد أن التدخين يتسبب في نحو 8 ملايين حالة وفاة سنويًا حول العالم، فضلًا عن ارتباطه بأمراض السرطان والقلب والجهاز التنفسي، مؤكدا أن حماية ساحة الشباب من أي محتوى يشجع على سلوكيات ضارة تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة وقف الإعلان محل الجدل، ومراجعة أي مواد دعائية مشابهة قد تتسلل إلى المنصات الرقمية أو الشاشات تحت أي مسمى.

وشدد توفيق، على ضرورة تفعيل الرقابة المسبقة على المحتوى الإعلاني المتعلق بالمنتجات التي تمس الصحة العامة، والتوسع في حملات التوعية بخطورة التدخين، خاصة بين طلاب المدارس والجامعات، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة الإدمان والتعاطي، ولا يجوز أن تتعارض الرسائل الإعلامية مع تلك الجهود، مؤكدا على أن البرلمان سيظل داعمًا لكل ما يحمي صحة المواطنين، ويرسخ بيئة إعلامية مسؤولة تضع مصلحة المجتمع فوق أي اعتبارات تجارية.