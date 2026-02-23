قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين
موعد أذان المغرب اليوم .. لا تنسى دعاء الإفطار المأثور
الوزراء : مصر بقائمة أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا بإضافة 500 ميجاوات
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
برلمان

برلماني يطالب بوقف إعلان التبغ في رمضان عبر إحدى المنصات الدرامية

النائب حازم توفيق عضو مجلس النواب
النائب حازم توفيق عضو مجلس النواب
فريدة محمد

طالب النائب حازم توفيق عضو مجلس النواب بوقف الإعلان المثير للجدل الذي تم بثه عبر إحدى المنصات الدرامية للترويج لمنتج تبغي موجه لفئة الشباب.

وأكد أن استمرار عرض مثل هذه الإعلانات يمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة ويتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وقال توفيق في بيان له ، إن توقيت عرض الإعلان خلال شهر رمضان، الذي تتزايد فيه نسب المشاهدة الأسرية ويجتمع فيه الشباب والأطفال أمام الشاشات، يعكس استهدافًا مباشرًا لفئة عمرية حساسة، مضيفًا أن الرسائل التسويقية التي يتضمنها الإعلان تحمل إيحاءات تشجع على تجربة المنتج وتقديمه في صورة عصرية، وهو ما يعد ترويجًا غير مباشر للتدخين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر طرف في الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، والتي تنص في مادتها الثالثة عشرة على فرض حظر شامل على الإعلان والترويج والرعاية لمنتجات التبغ بكافة أشكالها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف توفيق، أن التقارير الدولية تؤكد أن التدخين يتسبب في نحو 8 ملايين حالة وفاة سنويًا حول العالم، فضلًا عن ارتباطه بأمراض السرطان والقلب والجهاز التنفسي، مؤكدا أن حماية ساحة الشباب من أي محتوى يشجع على سلوكيات ضارة تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة وقف الإعلان محل الجدل، ومراجعة أي مواد دعائية مشابهة قد تتسلل إلى المنصات الرقمية أو الشاشات تحت أي مسمى.

وشدد توفيق، على ضرورة تفعيل الرقابة المسبقة على المحتوى الإعلاني المتعلق بالمنتجات التي تمس الصحة العامة، والتوسع في حملات التوعية بخطورة التدخين، خاصة بين طلاب المدارس والجامعات، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة الإدمان والتعاطي، ولا يجوز أن تتعارض الرسائل الإعلامية مع تلك الجهود، مؤكدا  على أن البرلمان سيظل داعمًا لكل ما يحمي صحة المواطنين، ويرسخ بيئة إعلامية مسؤولة تضع مصلحة المجتمع فوق أي اعتبارات تجارية.

المنصات الدرامية فئة الشباب الصحة العامة القوانين الاتفاقيات الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

