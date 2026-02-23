قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
برلماني سابق يقترح تحليل المخدرات لطلاب الجامعات مع تقديم العلاج بدلاً من الفصل

إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب الأسبق
إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب الأسبق
التوك شو

 أكد إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب الأسبق، أنه طالب بإجراء تحليل مخدرات لطلاب الجامعات لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، موضحًا أنه في حال اكتشاف تعاطي أحد الطلاب يتم تحويله للعلاج في إحدى المصحات الحكومية.

وأضاف عضو مجلس النواب الأسبق، خلال حواره ببرنامج لازم يتشاف، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك طلابًا بالجامعات يتعاطون المواد المخدرة، وأن ما يتم من عمل كشف هو التصدي لهذا الأمر المدمر.

ولفت إلى أن الطالب الذي يتبين أنه يتعاطى، أو البنت التي تتعاطى المواد المخدرة، يتم علاجهم جميعًا ولا يتم فصلهم من الجامعة.

وفي وقت سابق كشف إلهامي عجينة، تفاصيل وصفه بأنه مثير للجدل، وقال إن السبب في ذلك يرجع إلى الأفكار والآراء التي كان يطرحها في مجلس النواب، والبعض كان ينظر إليها على أنها صادمة.

وأضاف عضو مجلس النواب الأسبق، أنه لا يجمل الحقيقة، وأن البعض يرى ما يطرحه بأنه صادم، وأن من ضمن الآراء التي نال بسببها هجومًا كانت كشوف العذرية وتحليل المخدرات.

ولفت إلى أن قصة كشف العذرية لطلاب الجامعات أُخذت بطريقة غير صحيحة عمّا كان يقصده، مؤكدًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من صحفي للحصول على تصريح يخص ارتفاع الزواج العرفي بين طلاب الجامعات.

وأوضح أن رده على الصحفي كان بأن مجلس النواب ليس له دور في هذا الأمر، وأن الموضوع في يد ولي الأمر والأسرة بشكل عام، وأنه بعد أكثر من سؤال طالبه الصحفي بالحل، فكانت "الافتكاسة" باقتراح عمل كشوف العذرية للحد من الزواج العرفي.

وتابع: "طلبي بعمل كشف العذرية لكل طالبة بالجامعة كان لمنع الزواج العرفي، لكنني لم أشكك في أي بنت"، وأوضح أنه يعتذر لكل من فهم الموضوع بطريقة غير صحيحة، وأن لديه أولادًا وبناتا في الجامعة.
 

