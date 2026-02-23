عميد معهد السياسات الدولية: إيران لا تريد النقاش حول تخصيب اليورانيوم

قال جيمس روبنز عميد معهد السياسات الدولية، إنّ المقترح الإيراني مع الولايات المتحدة يمكن أن يشهد اتفاقًا من حيث تخصيب اليورانيوم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن إيران لا ترغب في مناقشة هذا الملف مع الولايات المتحدة، بينما تسعى واشنطن إلى التفاوض ضمن ما وصفه بالبرنامج الأمريكي.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران تفضل التركيز على موقفها الداخلي، داعيًا إلى انتظار ما ستتخذه طهران من خطوات.

وتابع، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تهدف إلى مناقشة جميع الملفات، وليس الاقتصار على الملف النووي فقط، موضحًا أن إيران تتمسك بالحديث عن البرنامج النووي وترفض التطرق إلى بقية القضايا التي ترغب الولايات المتحدة في بحثها.

وأكد روبنز أن الإدارة الأمريكية تحاول مناقشة اتجاهات متعددة في إطار التفاوض، إلا أن إيران ترفض بشدة الدخول في مفاوضات شاملة، وتحاول التوصل إلى حل وسط يتعلق بالبرنامج النووي، مع استمرارها في رفض التحدث بشأن قضايا أخرى ضمن خطة ترامب.

https://www.youtube.com/shorts/-AhMuZSBLTM