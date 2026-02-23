قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
مستشار الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي: بريطانيا وفرنسا مستعدتان لإرسال قوات إلى أوكرانيا
أصغر إمام قبلة.. الطالب محمد رضا يؤم المصلين بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
دينا: لبس الراقصة فيه حرمانية.. وأنا مش بفكر أعتزل
توك شو

عميد معهد السياسات الدولية: إيران لا تريد النقاش حول تخصيب اليورانيوم

ايرا
ايرا
عادل نصار

قال جيمس روبنز عميد معهد السياسات الدولية، إنّ المقترح الإيراني مع الولايات المتحدة يمكن أن يشهد اتفاقًا من حيث تخصيب اليورانيوم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن إيران لا ترغب في مناقشة هذا الملف مع الولايات المتحدة، بينما تسعى واشنطن إلى التفاوض ضمن ما وصفه بالبرنامج الأمريكي.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران تفضل التركيز على موقفها الداخلي، داعيًا إلى انتظار ما ستتخذه طهران من خطوات.

وتابع، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تهدف إلى مناقشة جميع الملفات، وليس الاقتصار على الملف النووي فقط، موضحًا أن إيران تتمسك بالحديث عن البرنامج النووي وترفض التطرق إلى بقية القضايا التي ترغب الولايات المتحدة في بحثها.

وأكد روبنز أن الإدارة الأمريكية تحاول مناقشة اتجاهات متعددة في إطار التفاوض، إلا أن إيران ترفض بشدة الدخول في مفاوضات شاملة، وتحاول التوصل إلى حل وسط يتعلق بالبرنامج النووي، مع استمرارها في رفض التحدث بشأن قضايا أخرى ضمن خطة ترامب.
