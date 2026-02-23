قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

رفعت قمصان: اخترت العمل الأمني لحماية أمن الوطن ومنع أي إستهداف له

اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق
محمود محسن

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، إن فكرة "حبايب الدار" تُعد فريدة وجميلة، وجاءت في توقيت مناسب خلال شهر رمضان المبارك، لما تحمله من أجواء تعيد إلى الأذهان ذكريات الماضي وروح الشهر الكريم، مشيدًا باختيار الديكور الجديد الذي يعكس الطابع الأصيل.


وتحدث "قمصان" خلال حواره  بفقرة "حبايب الدار"، ضمن برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، عن نشأته في إحدى قرى محافظة المنيا، مؤكدًا أنه عاش وسط أهلها وتشرب عاداتهم وتقاليدهم. 


وأضاف أنه كان من أوائل دفعته الدراسية، وهو ما أتاح له فرصة التعيين في القاهرة، واصفًا ذلك بأنه كان من محطات الحظ في حياته، خاصة بعدما تعرّف على زوجته وتزوجها، وأنجب توأمًا هما أحمد وسمر.


وأشار إلى أن اختياره العمل في المجال الأمني لم يكن صدفة، بل جاء انطلاقًا من قناعته بأهمية حماية أمن الوطن ومنع أي استهداف له. 


وأوضح أنه بدأ العمل في مجال الأمن العام ثم الأمن السياسي منذ عام 1977، وهي الفترة التي شهدت بداية ظهور تنظيمات متطرفة شديدة العنف، بدءً من تنظيم “التكفير والهجرة”، وتبعها ظهور تنظيمات أخرى، وصولًا إلى حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.


وأكد قمصان أنه تابع مختلف التنظيمات بأشكالها وأفكارها، مشددًا على أن الدين يحث على القيم الجميلة والسلوك القويم، وأن ما تمارسه الجماعات الإرهابية يمثل فكرًا منحرفًا بعيدًا عن صحيح الدين.
وعلى الصعيد الشخصي، أوضح أنه كان حريصًا على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل الأمني، بما يحمله من مسؤوليات وضغوط، وبين واجباته الأسرية، مؤكدًا أنه سعى إلى غرس القيم والتقاليد الأصيلة في أبنائه، وكان يولي هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا إلى جانب مسيرته المهنية.

