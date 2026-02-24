بعد مقتل زعيم عصابة.. المكسيك تنشر 10 آلاف جندي لإحتواء أعمال العنف

نشرت الحكومة المكسيكية عشرة آلاف جندي في عدة مدن لإنهاء أعمال العنف إثر مقتل زعيم إحدى أقوى عصابات المخدرات نيميسيو أوسيجيرا المعروف بلقب "إل مينتشو"، في عملية عسكرية.

وأوضحت صحيفة مكسيكو نيوز المحلية إن الجيش أفاد أمس بأن نيميسيو "إل مينشو" أوسيجويرا، زعيم كارتل خاليسكو للجيل الجديد، أصيب يوم الأحد في تبادل لإطلاق النار مع جنود في بلدة تابالبا بولاية خاليسكو، وتوفي أثناء نقله جواً إلى مكسيكو سيتي.

وأثار نبأ وفاته موجة من العنف، حيث قطع عناصر الكارتل الطرق في 20 ولاية وأضرموا النيران في سيارات ومتاجر.

وأفادت السلطات بمقتل ما لا يقل عن 27 عنصراً من قوات الأمن، و46 مشتبهاً بهم، ومدني واحد، خلال عملية اغتيال أوسيجويرا والاشتباكات التي تلتها.