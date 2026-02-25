ابنة عبد الرحيم علي : التواضع أبرز سماته .. ويحترم التخصص

كشفت الإعلامية شاهندة عبد الرحيم علي، مقدمة البرامج، عن الدروس التي تعلمتها من والدها في التعامل مع النجاح والانتقادات، مؤكدة أنه كان ينصحها بعدم الانشغال بما يُكتب أو يُقال سلبًا، حتى لا يؤثر ذلك على طاقتها وتركيزها.

وأضافت "شاهندة عبد الرحيم" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي بفقرة "حبايب الدار"، ضمن برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن التواضع كان من أبرز سماته، محذرًا من أن الغرور وفقدان البساطة يؤديان تدريجيًا إلى تراجع قيمة الإنسان ورصيده لدى الآخرين.

وأكدت أن والدها لا يعرف الكسل طريقًا إليه، فهو دائم الاطلاع والقراءة، يراجع كتبه ومذكراته باستمرار، ولا يمر يوم دون أن ينجز فيه شيئًا.

وشددت على احترامه الكبير للتخصص، وإيمانه بأن النجومية الحقيقية تُصنع بالعلم والاجتهاد، لافتات إلى أن خبرته ومعرفته الواسعة في مختلف المجالات كانت دائمًا الداعم الأكبر لنجاح من حوله.