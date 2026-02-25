قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
وفاة والد الفنانة مي عمر
عاصفة ثلجية تشل شمال شرق أمربكا .. والثلوج تتراكم قبل وصول موجة جديدة
وزير الصحة يعقد اجتماعاً لبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي
خريطة شاملة لمعارض أهلًا رمضان 2026 في القاهرة والجيزة | تفاصيل
بعد تصدره الدوري.. عزيز الشافعي: الزمالك يصنع المعجزات
30 قتيلا على الأقل ونحو 40 مفقودا إثر أمطار غزيرة جنوب شرق البرازيل
بين إيران والاقتصاد.. ترامب يخاطب الكونجرس في "حالة الاتحاد" وسط رهانات داخلية وترقب دولي
حوادث

أمن الغربية يحرر 158 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

حررت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

حملات مرورية 


وكان اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  158 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ردع مخالفين 


كما أسفرت الحملة، عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 60 ألفا و270 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

