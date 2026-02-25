محافظ البحر الأحمر يجتمع مع رئيس الشركة القابضة لتأمين المياه لجميع المدن

عقد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر اجتماعاً موسعاً مع المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، لمناقشة الحلول الجارية لمشكلات مياه الشرب بالمحافظة ووضع خطة عاجلة استعداداً لموسم صيف 2026 ، بحضور السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ ، واللواء مهندس بهاء عبد المنعم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحرالأحمر .

ورحب المحافظ بالحضور مؤكدًا على ضرورة إنهاء كافة المشكلات المتعلقة بمياه الشرب في جميع المدن، مشيراً إلى أن محافظة البحر الأحمر تتمتع بمكانة سياحية كبيرة ويستحق أهلها توفير مياه آمنة ومستقرة. وأكد على تقديم المحافظة كامل الدعم والإمكانيات المتاحة والتعاون الكامل من جميع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الخطط السريعة لمواجهة الصيف، والعمل على حلول طويلة الأمد للقضاء على الأزمة نهائياً.

من جانبه، هنأ المهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة ، الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر ، على توليه المنصب، مشيداً بكفاءته كأحد أفضل استشاريي المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية. وأوضح أن الحل الأساسي يكمن في إعادة إدارة وتوزيع المياه بين المناطق لتغطية جميع المدن وضمان وصولها لجميع المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الشركة القابضة مصادر المياه بالمحافظة والمشروعات الجاري تنفيذها، وأعلن عن تنفيذ ٤ مشروعات توفر 85 ألف متر مكعب يومياً في مدن القصير، رأس غارب، مرسى علم، وسفاجا، بالإضافة إلى محطتين بطاقة 80 ألف متر مكعب يومياً في الغردقة على مرحلتين، ومحطة بالزعفران بطاقة 30 ألف متر مكعب يومياً عام 2027، إلى جانب إنشاء خزانات مياه برأس حدربة.

وأكد جابر أن افتتاح المحطات الجديدة سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة المياه وتوفير كميات إضافية. كما تم تنفيذ حملات تفتيشية على مستوى الجمهورية لمراقبة الخطوط ومنع التسربات، مع الإشارة إلى أن مجلس النواب بصدد إصدار قانون بعقوبات صارمة لمخالفات المياه. وشدد على أهمية ترشيد استهلاك المياه باعتباره ضرورة لحماية الموارد وضمان وصول المياه إلى جميع المناطق .

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر على أن المحافظة ستواصل تقديم كل الدعم الكامل للشركة القابضة والهيئة القومية لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة. وأكد المحافظ أن توفير مياه الشرب للمواطنين هو أولوية قصوى، مشيراً إلى ضرورة متابعة جميع الخطط والمشروعات بشكل مستمر والتأكد من وصول المياه لكل مدينة وقرية بالمحافظة.

حضر الاجتماع المهندس عاصم شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، و المهندس محمد نصر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر ،و اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، والسيد هيثم فارس مدير مكتب المحافظ .