وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
محامي فرد أمن التجمع لـ صدى البلد: رجل الأعمال تسبب في أذى نفسي لموكلي
عدوان إسرائيلي جديد ضد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان
محافظات

محافظ البحر الأحمر يجتمع مع رئيس الشركة القابضة لتأمين المياه لجميع المدن

ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر اجتماعاً موسعاً مع المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، لمناقشة الحلول الجارية لمشكلات مياه الشرب بالمحافظة ووضع خطة عاجلة استعداداً لموسم صيف 2026 ، بحضور  السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ ، واللواء مهندس بهاء عبد المنعم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحرالأحمر .

ورحب المحافظ بالحضور مؤكدًا على ضرورة إنهاء كافة المشكلات المتعلقة بمياه الشرب في جميع المدن، مشيراً إلى أن محافظة البحر الأحمر تتمتع بمكانة سياحية كبيرة ويستحق أهلها توفير مياه آمنة ومستقرة. وأكد على تقديم المحافظة كامل الدعم والإمكانيات المتاحة والتعاون الكامل من جميع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الخطط السريعة لمواجهة الصيف، والعمل على حلول طويلة الأمد للقضاء على الأزمة نهائياً.

من جانبه، هنأ المهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة ، الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر ، على توليه المنصب، مشيداً بكفاءته كأحد أفضل استشاريي المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية. وأوضح أن الحل الأساسي يكمن في إعادة إدارة وتوزيع المياه بين المناطق لتغطية جميع المدن وضمان وصولها لجميع المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الشركة القابضة مصادر المياه بالمحافظة والمشروعات الجاري تنفيذها، وأعلن عن تنفيذ ٤ مشروعات توفر 85 ألف متر مكعب يومياً في مدن القصير، رأس غارب، مرسى علم، وسفاجا، بالإضافة إلى محطتين بطاقة 80 ألف متر مكعب يومياً في الغردقة على مرحلتين، ومحطة بالزعفران بطاقة 30 ألف متر مكعب يومياً عام 2027، إلى جانب إنشاء خزانات مياه برأس حدربة.

وأكد جابر أن افتتاح المحطات الجديدة سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة المياه وتوفير كميات إضافية. كما تم تنفيذ حملات تفتيشية على مستوى الجمهورية لمراقبة الخطوط ومنع التسربات، مع الإشارة إلى أن مجلس النواب بصدد إصدار قانون بعقوبات صارمة لمخالفات المياه. وشدد  على أهمية ترشيد استهلاك المياه  باعتباره ضرورة لحماية الموارد وضمان وصول المياه إلى جميع المناطق .

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر على أن المحافظة ستواصل تقديم كل الدعم الكامل للشركة القابضة والهيئة القومية لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة. وأكد المحافظ أن توفير مياه الشرب للمواطنين هو أولوية قصوى، مشيراً إلى ضرورة متابعة جميع الخطط والمشروعات بشكل مستمر والتأكد من وصول المياه لكل مدينة وقرية بالمحافظة.

حضر الاجتماع المهندس عاصم شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، و المهندس محمد نصر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر ،و اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، والسيد هيثم فارس مدير مكتب المحافظ .

اخبار البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة مرسى علم

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

حسن الرداد ووالدتة

حسن الرداد يتذكر والدته الراحلة بكلمات مؤثرة

أحمد رمزي

أحمد رمزي: النجاح مقياسه بالنسبة لي الشارع

أحمد عقل

فى ذكراه.. قصة آخر 5 أيام بحياة أحمد عقل

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

