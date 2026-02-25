الصومال: مقتل أكثر من 23 من عناصر مليشيات الشباب الإرهابية خلال الأسبوع الجاري

أعلن جهاز الأمن والمخابرات الصومالي ، مقتل أكثر من 23 من عناصر مليشيات الشباب الإرهابية في عمليات عسكرية التي نفذتها القوات بالتعاون مع الشركاء الدوليين خلال الأسبوع الجاري .



وأوضح الجهاز في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن العمليات العسسكرية جرت في مناطق تابعة لمحافظتي هيران وشبيلى الوسطى ،حيث أستهدفت العناصر الإرهابية أثناء الإعداد لتنفيذ هجمات في تلك المناطق.



وأشار إلى أن تنفيذ العمليات العسكرية جاء عقب معلومات إستخباراتية دقيقة حول تحركات جارية لمليشيات الشباب لتنفيذ هجمات إرهابية في منطقتي واب-وين وغوب التابعتين لمدينة محاس في محافظة شبيلى الوسطى .



و أضاف البيان أن العملية العسكرية التي جرت الليلة الماضية ،أسفرت عن تدمير معسكر تابع للمليشيا الإرهابية، في منطقة مُقكوري بمحافظة هيران ،والذي كان يتمركز فيه عناصر من المليشيا شاركت في تنفيذ هجمات إرهابية.