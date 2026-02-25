تفاصيل خدعة الترند والأكثر مشاهدة.. أسرار يكشفها كاتب صحفي

كشف محمد فتحي، كاتب صحفي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل خدعة الترند والأكثر مشاهدة، قائلا: إنه يكون ذكاء من المسوق فى إستغلال الخوارزميات لصالحه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “عندما يحدث كتابة أو بحث بإسم عمل ما فى وقت معين بكم كبير، تبدأ السوشيال ميديا أو جوجل تطلعه كنوع من أنواع التريند للناس، ويبدأ الناس ترى العمل أو المنتج، وعلى النقيض المسوق يكون هناك إتفاق مسبق بين عدد معين من الناس أو الحسابات لكتابة الشئ دا فى نفس التوقيت”.

وتابع: “نرى مشادات على مواقع التواصل بين فنانين وفنانين أخرين، ولكن العمل الحقيقي والعمل الجيد يفرض نفسه مهما كان حد يدفعه للنجاح، ولكن أقدر أستغل الخوازرميات لفترة معينة”.