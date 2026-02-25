إحالة عاطل للجنايات بتهمة تعذيب ابنته بمنطقة المرج

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة عاطل للجنايات بتهمة تعذيب ابنته حتى الموت بالاشتراك مع زوجته بدائرة قسم شرطة المرج.



تفاصيل الواقعة

كانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول طفلة في الصف الخامس الابتدائي تعاني من حروق خطيرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ.

وكشفت التحريات أن المجني عليها كانت تعاني من حروق من الدرجة الثالثة بنسبة 95%، وتوفيت بعد أيام من دخولها المستشفى.

تبين من التحريات أن زوجة الأب اشتركت مع الأخير وادعت كذبا سوء سلوك ابنته، ما دفعه إلى تقييد طفلته ثم تعديا عليها بالضرب وسكبا عليها مادة حارقة بنزين ثم أشعلا النار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة وتكشف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الأب الهارب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.