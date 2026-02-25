وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة السعودية تنفذ حزمة برامج توعية للمعتمرين

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية تنفيذ حزمة من البرامج الدعوية المكثفة في الجوامع والمساجد الواقعة بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام، ضمن المرحلة الثانية من خطة التوعية الإسلامية لموسم العمرة لعام 1447هـ، تزامنًا مع توافد المعتمرين في شهر رمضان.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن البرامج تشمل إقامة محاضرات علمية، ودروس يومية، وكلمات وعظية عقب الصلوات، يقدمها نخبة من دعاة الوزارة الرسميين، بمشاركة مترجمين لعدة لغات عالمية؛ لضمان إيصال الرسالة التوعوية للمعتمرين من مختلف الجنسيات، وتمكينهم من أداء مناسكهم على بصيرة وفق الهدي النبوي.

وأضافت أن البرامج تتطرق إلى جملة من الموضوعات الشرعية والإيمانية كما تشمل بيان أحكام المعاملات، وتعظيم مكانة مكة المكرمة، وإبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الفكري والإجابة عن استفسارات المعتمرين الميدانية.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا لرسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرص القيادة الرشيدة على العناية بضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة.