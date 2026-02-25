انتعاش الاقتصاد الأرجنتيني في 2025 بنمو قدره 4.4%

شهد الاقتصاد الأرجنتيني انتعاشًا في عام 2025، وهو العام الثاني لحكومة خافيير ميلي الليبرالية، حيث بلغ النمو 4.4%، مقارنةً بانكماش قدره 1.8% في عام 2024، وذلك وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء (Indec).

وأشار التقدير الشهري للنشاط الاقتصادي الصادر عن المعهد، والذي يُعد عادةً مؤشرًا أوليًا لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية، إلى انتعاش النشاط في ديسمبر، مدفوعًا بشكل أساسي بالقطاع الزراعي، ليختتم عام 2025 بنمو تراكمي قدره 4.4%، وهذا أقل من توقعات الحكومة الأولية البالغة 5%.

وبعد تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي منذ منتصف عام 2025، بلغ ذروته بانخفاض قدره 0.1% في نوفمبر، تعافى الاقتصاد الأرجنتيني في ديسمبر (+3.5%).

وأعلن خافيير ميلي عبر حسابه على منصة "إكس": "لن يُرضي هذا الرقم المتشائمين، فالأرجنتين تمضي قدمًا"، كما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاء والتخطيط (Indec)، يُعزى انتعاش ديسمبر إلى قوة القطاع الزراعي، لا سيما مع أحد أكثر مواسم حصاد القمح ربحية في السنوات الأخيرة.

كما سجل قطاعا التعدين والخدمات المالية نموًا ملحوظًا، وإن كان بدرجة أقل.

لكن توقعات النمو لثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية لعام 2025 تعكس أيضًا تباينًا كبيرًا بين القطاعات، كما يشير المعهد، حيث عانى قطاعان بشكل خاص: الصناعة والتجارة، اللذان سجلا انخفاضًا بنسبة 3.9% و1.3% على التوالي خلال العام.

وقد حقق ميلي، الخبير الاقتصادي الذي يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي"، نجاحًا اقتصاديًا كليًا كبيرًا منذ توليه السلطة في ديسمبر 2023، وذلك من خلال السيطرة على التضخم، الذي انخفض خلال عامين من أكثر من 150% إلى 32%.