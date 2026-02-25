قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عين صناعية لابنها .. عمرو الليثي يجبر بخاطر سيدة في «أبواب الخير»
كيف نواجه القلق على المستقبل والرزق والأولاد؟.. أمين الفتوى يجيب
عائد استثمار 100 ألف جنيه في سند المواطن.. هتكسب كام في الشهر؟
شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ثامن ليلة من رمضان | بث مباشر
صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر الليلة الثامنة من رمضان | بث مباشر
الأمن يلقي القبض على شخصين استعرضا بدرجاتهما النارية
«ماسكة في السنّادات ليه.. راكبة التروماي»| رامز جلال يُعلّق على حضور الفنانة سماح أنور
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء
استخراج بطاقة تموين أول مرة.. الخطوات والأوراق
الضويني: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر صورة مشرفة لمصر أمام العالم
الرئيس الإسرائيلي لرئيس وزراء إثيوبيا: هناك جهات تحاول تقويض علاقتنا
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فريق زد إف سي 2014 يتوج ببطولة رايت تو دريم الودية ومحمد رمضان هداف البطولة

توج فريق زد إف سي 2014 بلقب بطولة رايت تو دريم الودية، بعد منافسات قوية جمعت سبعة فرق متميزة، وهي، أكاديمية رايت تو دريم، النادي الأهلي، زد إف سي، نيو جيزا، نادي بيراميدز، نادي المقاولون العرب، وفاركو، بحضور عدد كبير من المسؤولين والمدربين وعدد من عشاق كرة القدم
ومنحت البطولة فريق زد إف سي 2014 الفرصة لإظهار قدراته ومهارات لاعبيه أمام الفرق الأخرى، والمنافسة على مستوى عالٍ، كما دعمت تطوير اللاعبين الشباب وعززت روح الرياضة الودية والتنافسية بين جميع الفرق المشاركة، بما يعكس التزام زد إف سي بتطوير كرة القدم في مصر وإعداد لاعبين قادرين على المنافسة وتحقيق التميز.
بدأ الفريق مشواره في البطولة بفوز مستحق على نادي بيراميدز بنتيجة 2–1، تلاه فوز قوي على نادي المقاولون العرب 3–0، ليضمن التأهل إلى نصف النهائي. وفي نصف النهائي، تألق الفريق مجددًا بالفوز على النادي الأهلي 2–0، قبل أن يحقق الانتصار في المباراة النهائية على أكاديمية رايت تو دريم 2- 1، ليظفر باللقب عن جدارة واستحقاق، ويعكس التوازن الفني والروح القتالية التي يتميز بها الفريق.
تميزت البطولة أيضًا بأداء لافت من اللاعب محمد رمضان، الذي حصل على جائزة أفضل هداف تقديرًا لأدائه المميز وسجل أهدافه اللافت خلال المباريات. وحملت لحظة تتويج الفريق بالكأس لمسة عاطفية مؤثرة، إذ رفع اللاعبون الكأس وهم يحملون قميصًا تخليدًا لذكرى المدرب الراحل لحراس المرمى خالد سامي، في مشهد مملوء بالفخر والانتماء العميق داخل الفريق.
بهذه المناسبة، قال الكابتن علي صقر، المدير الفني لقطاع الناشئين بزد إف سي: "نفخر بما حققه فريق زد إف سي 2014 في بطولة رايت تو دريم. هذا الفوز يعكس روح الفريق والتزامنا بالتميز، ويؤكد رؤيتنا الاستراتيجية في تطوير اللاعبين الشباب وإعدادهم للمنافسة على أعلى المستويات في بيئة احترافية. نركز على بناء فريق قوي ومتوازن قادر على المنافسة، مع ترسيخ قيم الاحترافية والانضباط والروح الرياضية، ويؤكد هذا الإنجاز مكانة النادي كمنصة رائدة لتطوير المواهب وصقلها استعدادًا للتحديات المقبلة."
ويأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية زد إف سي الشاملة لتطوير اللاعبين الشباب، من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع بين التدريب الفني، الاحتكاك التنافسي، وصقل الجوانب الذهنية للناشئين، بما يضمن إعداد لاعبين قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، ويدعم مستقبل كرة القدم المصرية بشكل عام. 
                                                   

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

حالة الطقس في مصر

الطقس غدا.. أمطار متفرقة تضرب عددا من المحافظات والأجواء باردة

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي

تعاون مصري - عماني جديد في تدوير مخلفات أشجار الموز وإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة

البابا تواضروس

اليوم.. العظة الأسبوعية للبابا تواضروس من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل

لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية
لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية
لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

محمد انور
محمد انور
محمد انور

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد