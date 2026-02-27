قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أحمد هيكل: اشتغلت جنب دراستي في أول سنة جامعة.. وطارق نور كان بيسميني «البلدوزر»

هاني حسين

قال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إنّ بدايته المهنية كانت على مقربة مباشرة من دراسته الجامعية، موضحاً أنه في أول سنة كان يدرس في جامعة القاهرة، وكان مقر المجموعة المالية المصرية «EFG» يبعد عن الجامعة نحو 200 إلى 250 متراً فقط.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، انضمامه جاء في مرحلة مبكرة قبل اندماج الكيان لاحقاً، مؤكداً أن المجموعة كانت تُعرف حينها باسم «المجموعة المالية المصرية». وأضاف أنه اشتغل إلى جانب دراسته، في تجربة شكلت نقطة انطلاق حقيقية لمسيرته المهنية.

وحول ما قيل عن أن وجوده كان لحظة فارقة في تاريخ المجموعة، أوضح أن من الأسباب الجوهرية لذلك أنه لا يملك رهبة من الأشخاص، قائلاً: «واحدة من الحاجات إن أنا ما عنديش – وده طبعاً لازم الواحد يعترف إنه ده البيت – إن ما عندكيش هيبة من الناس». وأكد أن المقصود ليس غياب التقدير، بل غياب الخوف، موضحاً: «الهيبة ما هياش هيبة في المقدار ولكن ما فيش خوف».

وأضاف أن هذه الجرأة جعلت رجل الإعلانات طارق نور يصفه دائماً بـ«البلدوزر»، قائلاً: «أنا مِقدام جامد جداً وبخش»، في إشارة إلى إقدامه الشديد واستعداده لاقتحام التحديات دون تردد.

